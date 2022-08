Elon Musk défie le PDG de Twitter, Parag Agrawal, dans un débat sur les bots

Le centi-milliardaire Elon Musk a provoqué Twitter et défié le PDG de la société Parag Agrawal à un “débat public” sur les faux comptes et le spam au milieu d’une bataille juridique controversée sur une acquisition de 44 milliards de dollars.

Musk a déposé une offre auprès de la Securities and Exchange pour acquérir Twitter en avril de cette année. Après que les entreprises ont accepté d’aller de l’avant avec un accord de privatisation, Musk a déclaré qu’il mettait fin à son acquisition et a accusé Twitter d’avoir présenté de faux chiffres, y compris dans ses documents auprès de la SEC, concernant le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables et le nombre de comptes de spam et de bot sur le réseau social.

Twitter a ensuite poursuivi Musk devant un tribunal de la chancellerie du Delaware pour s’assurer que l’accord se déroulerait comme promis, et Musk a déposé des demandes reconventionnelles et une contre-poursuite le 29 juillet.

Dans une série de tweets que Musk a commencé à publier juste avant 1 heure du matin le samedi 6 août, Musk interagi avec un fan qui avait résumé ses accusations à propos de Twitter, y compris qu’il lui faisait obstacle et lui donnait des “données obsolètes” et “un faux ensemble de données” lorsqu’il a demandé à l’entreprise des détails sur la façon dont elle tabule mDAU, et des estimations pour les comptes de spam et de bot.

Le PDG de Tesla et SpaceX a écrit“Bon résumé du problème. Si Twitter fournit simplement sa méthode d’échantillonnage de 100 comptes et comment ils sont confirmés comme étant réels, l’accord devrait se poursuivre selon les conditions d’origine. Cependant, s’il s’avère que leurs déclarations auprès de la SEC sont matériellement fausses, alors ça ne devrait pas.”

Juste après 9 heures du matin samedi matin, Musk lancé un sondage sur Twitter demandant à ses partisans de voter pour savoir si “[l]Moins de 5 % des utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux/spams.” Les répondants au sondage informel pouvaient choisir l’une des réponses fournies par Musk qui se lisait soit “Oui” suivi de trois robots emoji, soit “Lmaooo non.” (L’abréviation d’argot “lmao ” signifie “rire mon a– off.)

Musk a également écrit Samedi matin : “Je défie par la présente @paraga à un débat public sur le pourcentage de bot Twitter. Qu’il prouve au public que Twitter compte moins de 5 % d’utilisateurs quotidiens faux ou spam !”

Les avocats de Musk n’ont pas répondu aux demandes de commentaires samedi, et un avocat de Twitter a refusé de commenter les tweets de Musk samedi. Twitter n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Lors d’une assemblée annuelle des actionnaires de Tesla le 4 août, Musk a été invité à parler de Twitter lors d’une séance de questions-réponses qui a suivi un vote par procuration.

Il a dit, suscitant les rires du public présent, “Je dois évidemment faire un peu attention à ce que je dis à propos de Twitter parce qu’il y a ce procès et tout ça.” Il a confirmé que les deux seuls titres cotés en bourse qu’il possède sont Tesla et Twitter.

Et puis il a parlé comme s’il voulait toujours devenir propriétaire de la société de réseautage social, un contraste frappant avec les arguments avancés par Musk via ses avocats dans des documents juridiques au Delaware dans lesquels Musk soutient qu’il ne devrait pas avoir à conclure l’accord.

Lors de l’assemblée des actionnaires de Tesla 2022, Musk a déclaré: “Je pense que dans le cas de Twitter, puisque je l’utilise beaucoup, je me tire beaucoup dans le pied, vous savez, creuser ma tombe, etc. Je pense que c’est – je comprends le produit assez bien, donc je pense que j’ai une bonne idée de ce vers quoi diriger l’équipe d’ingénierie de Twitter pour l’améliorer radicalement.”

Il a ajouté que Twitter “contribuerait à accélérer” une “vision assez grandiose” qu’il avait pour créer une entreprise à laquelle il pensait depuis ses premières années en tant qu’entrepreneur technologique, X.com ou X Corporation.

“Évidemment, cela pourrait être recommencé à zéro”, a-t-il déclaré, “mais je pense que Twitter aiderait à accélérer cela de trois à cinq ans. C’est donc un peu comme quelque chose que j’ai pensé être assez utile pendant longtemps. Je sais ce que Je n’ai pas besoin d’avoir Twitter pour ça mais, comme je l’ai dit, c’est probablement un accélérateur d’au moins trois ans et je pense que c’est quelque chose qui sera très utile au monde.

Musk n’est pas entré dans les détails lors de cette réunion. Cependant, il aurait dit lors d’une mairie rencontrant des employés de Twitter en juin de cette année qu’il souhaitait étendre la base d’utilisateurs de Twitter à un milliard de personnes et considérait Twitter comme une plate-forme qui pourrait évoluer vers une application comme WeChat en Chine, une “super application”, qui intègre tout, de la messagerie, de la vidéo et des médias sociaux, aux paiements mobiles et aux points de vente, avec un écosystème d’applications robuste.

À moins qu’ils ne parviennent d’abord à un règlement, Twitter et Musk se dirigent vers un procès de cinq jours dans le Delaware qui commence le 17 octobre. Le juge statuant sur l’affaire est la chancelière Kathaleen St. J. McCormick.