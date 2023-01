Elon Musk défend le tweet de prise de contrôle de Tesla en 2018 dans le témoignage du procès en recours collectif

Brûleur avant25:36L’action de Tesla s’effondre. Voici pourquoi

Il n’y a pas si longtemps, Tesla semblait imparable. Mais le mastodonte des véhicules électriques d’Elon Musk a clôturé 2022 comme l’action la moins performante parmi les entreprises technologiques les plus précieuses – et ses actions ont encore chuté depuis lors. Aujourd’hui, Patrick George – un écrivain collaborateur de The Verge de Vox Media et un éditeur de The Autopian – se joint à nous pour un aperçu de l’évolution de Tesla et des obstacles auxquels l’entreprise est confrontée à l’avenir.