Elon Musk défend le package salarial massif de Tesla devant le tribunal lors du procès des actionnaires

Elon Musk a déclaré qu’il était complètement concentré sur Tesla en 2017 alors que le constructeur de voitures électriques était en «crise», prenant la parole devant un tribunal du Delaware mercredi pour réfuter les affirmations selon lesquelles son package salarial de 56 milliards de dollars américains (74 milliards de dollars canadiens) était basé sur facile objectifs de performance et approuvés par un conseil d’administration conforme.

Musk, connu pour son témoignage combatif, a déclaré au tribunal dans son allocution d’ouverture qu’il pensait qu’il était “extrêmement improbable” que Tesla Inc. réussisse à réaliser sa vision en 2016, nécessitant toute son attention.

L’actionnaire de Tesla, Richard Tornetta, a poursuivi Musk et le conseil d’administration en 2018 et espère prouver que Musk a utilisé sa domination sur le conseil d’administration de Tesla pour dicter les conditions du paquet, ce qui ne l’obligeait pas à travailler à plein temps chez Tesla.

Tornetta ne détenait que neuf actions lorsqu’il a lancé le procès, faisant de lui l’un des plus petits investisseurs de la société.

Le témoignage de Musk devant la chancelière Kathaleen McCormick survient alors qu’il lutte pour superviser une refonte chaotique de Twitter Inc., la plate-forme de médias sociaux qu’il a été contraint d’acheter pour 44 milliards de dollars dans une bataille juridique distincte devant le même juge après avoir tenté de se retirer de cet accord. .

Un travailleur transporte des boîtes de documents au palais de justice où Musk témoigne mercredi. L’affaire est basée sur une plainte de l’actionnaire de Tesla, Richard Tornetta, qui a accusé Musk et le conseil d’administration de la société d’avoir manqué à leurs devoirs lorsqu’ils ont autorisé le plan de rémunération de Musk. (Oliver Contreras/AFP/Getty Images)

“J’étais entièrement concentré sur l’exécution de l’entreprise”, a déclaré Musk lorsqu’il a été interrogé sur Tesla par son avocat Evan Chesler, notant qu’il n’avait pas dicté les termes du plan de rémunération.

Musk, la personne la plus riche du monde, a décrit comment le constructeur automobile luttait pour survivre en 2017, lorsque le package salarial a été développé.

“Je pensais que c’était extrêmement improbable”, a-t-il déclaré en réponse à une question de savoir s’il pensait à l’époque que Tesla réussirait.

Musk a déclaré qu’il n’accepterait pas un plan de rémunération qui l’obligerait à poinçonner une horloge ou à consacrer certaines heures à Tesla.

“Je travaille à peu près tout le temps”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas ce qu’une horloge à poinçonner permettrait d’accomplir.”

Tornetta a demandé au tribunal d’annuler le paquet de 2018, qui, selon son avocat, Greg Varallo, était supérieur de 20 milliards de dollars au produit intérieur brut annuel de l’État du Delaware.

Musk est photographié lors d’une conférence sur l’investissement à New York le 4 novembre. Les investisseurs de Tesla seraient préoccupés par le temps que Musk consacre maintenant à Twitter. (Yuki Iwamura/Associated Press)

Lundi et mardi, le tribunal a eu un avant-goût du témoignage de Musk à travers de courts extraits de sa déposition de 2021 dans le litige Tesla. Dans un clip, Musk a rejeté l’idée que le conseil aurait dû discuter d’exiger qu’il passe plus de temps avec Tesla.

“Cela aurait été idiot”, a déclaré Musk, qui est également le directeur général de la société de fusées SpaceX et a fondé l’entreprise de tunnels The Boring Co.

Préoccupations concernant les distractions sur Twitter

Les investisseurs de Tesla sont censés être de plus en plus préoccupé par la focalisation de Musk sur Twitteret à la barre, le milliardaire a déclaré qu’il concentrait son attention là où elle était le plus nécessaire, à savoir Tesla en 2017.

“Donc, en temps de crise, l’allocation change là où se trouve la crise”, a déclaré Musk, qui portait un costume sombre et une cravate.

Lundi, Musk a tweeté qu’il avait travaillé toute la nuit au siège social de Twitter à San Francisco et qu’il continuerait à “travailler et dormir ici” jusqu’à ce que la plate-forme de médias sociaux – qu’il a récemment acquise pour 44 milliards de dollars – soit réparée.

Des employés de Twitter sont vus entrer dans les bureaux de l’entreprise à New York le 9 novembre. Des milliers d’employés de Twitter ont été licenciés ces derniers jours après que Musk a repris le géant des médias sociaux. (Brendan McDermid/Reuters)

Musk a également tweeté lundi que “Tesla est également couvert”, affirmant qu’il prévoyait de travailler chez le constructeur de véhicules électriques pendant une partie de cette semaine. Tesla a un bureau à Palo Alto, en Californie, et une usine à Fremont, en Californie.

Cependant, les deux tweets n’étaient plus disponibles mercredi matin.

“Les investisseurs de Tesla vont être frustrés”, a déclaré Gene Munster, associé directeur de la société de capital-risque Loup Ventures. “Il va probablement passer plus de temps sur Twitter que n’importe quel investisseur de Tesla ne se sent à l’aise.”

Les actions de Tesla ont chuté de 50 % depuis début avril, lorsque Musk a révélé qu’il avait pris une participation dans Twitter. Les ventes des propres actions Tesla de Musk – totalisant 20 milliards de dollars depuis qu’il a révélé sa participation sur Twitter – ont ajouté à la pression.

Cas unique

Le package Tesla contesté permet à Musk d’acheter 1% des actions de Tesla avec une forte remise chaque fois que les performances croissantes et les objectifs financiers sont atteints. Sinon, Musk n’obtient rien.

Tesla a atteint 11 des 12 cibles, selon des documents judiciaires.

L’équipe juridique de Musk et les administrateurs de Tesla, qui sont également des accusés, ont présenté le package salarial comme un ensemble d’objectifs audacieux qui ont fonctionné en multipliant par 10 la valeur des actions de Tesla, à plus de 600 milliards de dollars contre environ 50 milliards de dollars.

Des voitures sur le site de fabrication de l’usine de fabrication de Tesla à Austin, au Texas, le 7 avril. L’équipe juridique de la société affirme que le package salarial de Musk impliquait des objectifs ambitieux qui ont augmenté de manière exponentielle la valeur des actions de la société. (Jay Janner/Homme d’État américain d’Austin/Associated Press)

Ils ont fait valoir que le plan avait été élaboré par des membres du conseil d’administration indépendants, conseillés par des professionnels extérieurs et avec la contribution d’importants actionnaires.

Les actionnaires ne peuvent généralement pas contester la rémunération des dirigeants car les tribunaux s’en remettent généralement au jugement des administrateurs. L’affaire Musk a survécu à une requête en rejet car il a été déterminé qu’il pourrait être considéré comme un actionnaire majoritaire, ce qui signifie que des règles plus strictes s’appliquent.

“Il n’y a aucun cas dans lequel un actionnaire à 21,9% qui est également le directeur général a reçu un plan de paiement structuré de cette ampleur”, a déclaré Lawrence Cunningham, professeur de droit des sociétés à l’Université George Washington, à propos de l’absence de précédent.