Elon Musk défend des tweets dans un procès pour fraude en valeurs mobilières à San Francisco

Tesla Le PDG Elon Musk a comparu vendredi devant un tribunal fédéral de San Francisco pour défendre les tweets qu’il avait publiés à ses dizaines de millions de followers en août 2018.

Les tweets indiquaient qu’il avait “un financement sécurisé” pour privatiser sa société de véhicules électriques pour 420 $ par action, et que le “soutien des investisseurs” pour un tel accord était “confirmé”.

La négociation d’actions de Tesla s’est initialement arrêtée après les tweets, puis les actions ont été très volatiles pendant des semaines. Musk a déclaré plus tard qu’il avait eu des discussions avec le fonds souverain d’Arabie saoudite et qu’il était convaincu que le financement arriverait au prix proposé. Un accord jamais concrétisé.

La SEC a accusé Musk et Tesla de fraude civile en matière de valeurs mobilières après les tweets. Musk et Tesla ont chacun payé des amendes de 20 millions de dollars à l’agence et ont conclu un accord de règlement révisé qui obligeait Musk à renoncer temporairement à son rôle de président du conseil d’administration de Tesla.

Ses tweets de 2018 ont également déclenché un recours collectif des actionnaires de la part des investisseurs de Tesla. Ils ont allégué que les tweets de Musk les avaient induits en erreur et ont déclaré que s’appuyer sur ses déclarations pour effectuer des transactions leur coûtait des sommes importantes.

Les transactions des actionnaires en question ont eu lieu pendant une période de 10 jours avant que Musk ne semble admettre qu’un accord de privatisation n’allait pas se produire en 2018.

Musk a déclaré sous serment vendredi qu’il était difficile de lier le cours de l’action de Tesla à ses tweets.

“Il y a eu de nombreux cas où j’ai pensé que si je tweetais quelque chose, le cours de l’action baisserait”, a déclaré Musk. “Par exemple, à un moment donné, j’ai tweeté que je pensais que, à mon avis, le cours de l’action était trop élevé … et il est allé plus haut, ce qui était, vous savez, contre-intuitif.”