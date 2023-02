Elon Musk défait les investisseurs devant le tribunal

Les actionnaires de Tesla ont affirmé avoir perdu de grosses sommes d’argent en raison de la volatilité du marché causée par les publications de Musk sur les réseaux sociaux

Un tribunal californien a jugé qu’Elon Musk n’avait pas induit les investisseurs en erreur avec un tweet de 2018 suggérant qu’il pourrait privatiser Tesla, estimant qu’il n’était pas responsable des pertes financières subies par les actionnaires à la suite de la publication.

Le procès de trois semaines s’est terminé vendredi, lorsque les jurés ont déterminé que Musk ne pouvait être tenu responsable des pertes des actionnaires et ont rejeté des milliards de dollars de dommages-intérêts réclamés par les plaignants.

« Dieu merci, la sagesse du peuple a prévalu ! Je suis profondément reconnaissant de la conclusion unanime du jury », Musc m’a dit après l’annonce du verdict.

L’affaire était centrée sur un tweet du 7 août 2018 dans lequel Musk affirmait qu’il avait obtenu un financement pour privatiser sa société de voitures électriques à 420 $ par action. Un groupe d’investisseurs a accusé le milliardaire d’avoir induit en erreur les actionnaires de Tesla avec le message, ainsi qu’un tweet ultérieur déclarant que “le soutien des investisseurs est confirmé” notant que le cours de l’action de Tesla a fortement chuté après qu’il est devenu évident que l’accord n’aurait pas lieu.

En environ neuf heures de témoignage, cependant, Musk a fait valoir qu’il croyait que ses affirmations sur Tesla étaient vraies à l’époque et qu’il avait, en fait, arrangé un financement pour privatiser l’entreprise. Il a déclaré que le plan avait échoué lorsqu’un investisseur majeur s’était retiré, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas intentionnellement induit les actionnaires en erreur, continuant également à remettre en question le “relation causale” entre ses tweets et le cours de l’action de Tesla.

Alors que le juge chargé de l’affaire, Edward Chen, avait précédemment statué que les tweets en question étaient factuellement inexacts et que Musk était imprudent de les avoir publiés, les jurés ont finalement conclu que Musk n’était pas responsable des pertes des actionnaires, rejetant les demandes de dommages-intérêts des plaignants. .

Dans une poursuite distincte concernant les mêmes tweets déposés par la Securities and Exchange Commission (SEC), Musk a été accusé de fraude en valeurs mobilières et pour « ne pas avoir les contrôles de divulgation requis » en place pour son activité en ligne. L’affaire a été réglée en 2018, lorsque Musk et Tesla ont été contraints de payer 20 millions de dollars d’amende chacun, et Musk a accepté de démissionner en tant que président de la société.

Cependant, le milliardaire s’efforce maintenant d’annuler certaines parties de l’accord SEC devant une cour d’appel américaine, à savoir une disposition l’obligeant à recevoir l’approbation préalable de Tesla avant de tweeter à propos de l’entreprise, qualifiant la règle de « muselière imposée par le gouvernement ».