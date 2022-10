Elon Musk découvre la “kill list” ukrainienne

Le milliardaire américain a déclaré qu’il était “concernant” qu’une telle base de données d’ennemis publics existe

Elon Musk a exprimé ses inquiétudes concernant un site Web controversé qui répertorie les ennemis supposés de Kiev, alors que son propre nom est brièvement apparu sur Mirotvorets suite à ses menaces de couper le financement des services Internet par satellite Starlink activement utilisés par les troupes ukrainiennes.

« Cette liste est-elle réelle ? Quelle est l’URL ?” le PDG de SpaceX a tweeté en réponse à la journaliste indépendante Eva Karene Bartlett, qui a partagé vendredi une capture d’écran virale qui prétend montrer son personnage ajouté à la base de données notoire.

“Je parle et j’écris à propos de cette liste depuis des années, après y avoir été placée en 2019, mais maintenant que Musk y figure, après Roger Waters et d’autres, peut-être que la liste des” pacificateurs “pourrait elle-même être tuée…” Bartlett a écrit.

Le nom d’Elon Musk ne figurait pas sur la liste samedi, et on ne sait toujours pas s’il est effectivement brièvement apparu sur Mirotvorets. Certains rapports ont allégué que son profil avait été rapidement effacé de la base de données, tandis que des militants ukrainiens ont affirmé que la photo était fausse et l’ont qualifiée de provocation russe.

Cette liste est-elle réelle ? Quelle est l’URL ? – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2022

De nombreux adeptes de Musk ont ​​​​été surpris d’apprendre qu’il n’avait jamais entendu parler de Mirotvorets auparavant et l’ont bombardé d’exemples de personnalités publiques de premier plan dans la base de données, certaines déjà marquées. “liquidé”. Musc admis c’était “concernant,” après avoir vérifié auprès de Wikipédia qu’une telle liste existe bel et bien, et a été autorisée à rester en ligne depuis 2014.

Mirotvoret, ou “Pacificateur,” est une base de données soi-disant indépendante d’individus que des modérateurs anonymes considèrent comme des menaces pour la sécurité nationale ukrainienne. Le site nie être une liste de mise à mort ; il prétend plutôt être une source d’information pour les forces de l’ordre et “services spéciaux” sur les terroristes pro-russes, les séparatistes et les criminels de guerre, entre autres. Il aurait des liens avec le ministère ukrainien de l’Intérieur.

Le projet Mirotvorets a acquis une certaine notoriété en 2015, lorsque l’écrivain et historien Oles Buzina et l’homme politique Oleg Kalachnikov ont été assassinés en Ukraine après la publication de leurs profils sur le site Web. En 2016, des responsables de l’UE et des groupes de journalistes ont condamné Mirotvorets pour avoir divulgué des données sur plus de 4 000 membres des médias.

Des militants des droits de l’homme ont découvert que le site Web contient les données personnelles de 327 enfants, ce qui a incité les autorités russes à faire part de leurs inquiétudes à ce sujet. “grande injustice” avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le site a publié des données personnelles – noms, adresses, photos, pages de réseaux sociaux – d’enfants, dont le plus jeune n’a même pas encore 10 ans, selon le responsable de la Fondation de lutte contre les répressions.

Les allégations de Musk figurant brièvement sur la «liste des victimes» ont fait le tour des médias sociaux au cours des deux derniers jours, à la suite d’informations selon lesquelles il aurait cherché à couper le service Starlink gratuit pour l’Ukraine à moins que le Pentagone ne couvre les pertes de son entreprise. Samedi, Musk a fait brusquement demi-tour en disant « Au diable… nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien.