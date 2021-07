Elon Musk déclenche des rumeurs de retraite alors qu’il admet qu’il « ne veut être PDG de rien »

ELON Musk a déclenché des rumeurs selon lesquelles il pourrait envisager de prendre sa retraite car il a admis qu’il ne voulait pas être « PDG de quoi que ce soit ».

Une maquette du patron et milliardaire de Tesla, 50 ans, debout à côté d’un logo Apple a été publiée vendredi par un fan sur Twitter, qui a écrit : « Elon pourrait être un bien meilleur PDG pour Apple. »

Mais en réponse à la photo, Musk a écrit: « Je ne veux pas être PDG de quoi que ce soit. »

Pour le visionnaire de la technologie – qui a également fondé SpaceX et peut déplacer les marchés avec un seul tweet – la réponse a fait soupçonner qu’il n’était pas intéressé à continuer à diriger l’entreprise automobile la plus précieuse au monde.

Musk a déjà fait allusion à d’autres inquiétudes quant à la responsabilité de Tesla.

‘HAINE’ ÊTRE PDG

Plus tôt ce mois-ci, Musk a déclaré qu’il n’aimait pas être PDG dans un tribunal du Delaware.

« Je déteste ça, et je préférerais de loin consacrer mon temps à la conception et à l’ingénierie, ce qui est intrinsèquement ce que j’aime faire », a-t-il déclaré, selon le Wall Street Journal.

Il a également affirmé qu’il « avait fait de gros efforts pour ne pas être le PDG de Tesla », a rapporté Reuters lors de la même audience.

Il a ajouté: « Mais je dois le faire, ou franchement Tesla va mourir. »

Musk a pris la barre des témoins lundi pour défendre l’acquisition par Tesla en 2016 d’une société appelée SolarCity, contre un procès intenté par des actionnaires cherchant à récupérer les 2,6 milliards de dollars que la société a payés pour le fabricant de panneaux solaires anémique.

Lorsqu’il a été pressé par l’avocat représentant les actionnaires que Musk avait commis des erreurs en aidant à organiser l’acquisition de SolarCity, il a contre-coupé.

‘MAUVAIS HUMAIN’

« Je pense que vous êtes un mauvais être humain », a déclaré Musk à Randall Baron – le plus grand actionnaire de l’entreprise et son président.

« J’ai un grand respect pour le tribunal », a ajouté Musk plus tard, « mais pas pour vous, monsieur. »

Quant à la direction d’Apple, Musk a rapidement mis au point toutes les idées qu’il remplacerait l’actuel PDG Tim Cook.

Un livre à paraître présentant le PDG de Tesla intitulé « Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century » par le journaliste du Wall Street Journal Tim Higgins.

Il contient un va-et-vient bizarre à partir de 2016, lorsque Tesla était dans les cordes financières.

Musk aurait contacté Tim Cook d’Apple au téléphone pour essayer de le convaincre d’acheter la société, selon une critique du tome par le Los Angeles Times.

Mais Musk avait une condition : il serait PDG.

Cook a prétendument entretenu cette idée ; après tout, il y avait un précédent quand Apple a acheté Beats en 2014 – les co-fondateurs Jimmy Iovine et Dr. Dre ont conservé leurs titres.

Mais Musk n’était pas intéressé à rester PDG de Tesla.

Il voulait la chaise de Cook.

« Je suis PDG », aurait déclaré Musk, selon le synopsis du livre.

« F *** you », aurait répondu Cook avant de raccrocher le récepteur.

Musk a nié que cette conversation téléphonique ou sa fin vulgaire ait eu lieu.

« Tous les deux Cook et moi avons été clairs publiquement que nous n’avions jamais parlé ou communiqué d’une autre manière », Musk tweeté.

« J’ai essayé de lui parler et il a refusé.

« Je n’ai jamais exprimé d’intérêt pour la gestion d’Apple à qui que ce soit.

« Tout bien considéré, Cook fait évidemment un travail incroyable. »

