EspaceXLa prochaine génération de satellites Starlink sera si grande qu’elle ne pourra être lancée que par le plus gros lanceur Starship de la société, a déclaré le PDG de la société. Elon Musk a déclaré lundi.

Ce qui s’est passé: SpaceX lance actuellement ses satellites Starlink sur l’orbite terrestre basse sur sa fusée Falcon. Cependant, la prochaine génération de satellites Starlink serait plus grande et devrait être lancée sur Starship, a déclaré Musk, tout en ajoutant que cela garantirait de meilleures performances.

SpaceX a demandé vendredi à la Federal Communications Commission (FCC) de modifier les paramètres opérationnels de son système satellite de nouvelle génération.

SpaceX a demandé l’autorisation d’abaisser l’altitude de ses satellites Starlink de nouvelle génération, les rapprochant de la Terre, et l’autorisation d’utiliser les fréquences autorisées avec plus de flexibilité. Selon SpaceX, ces modifications permettront d’offrir un haut débit de type fibre et une connectivité mobile omniprésente et contribueront à réduire la fracture numérique pour des milliards de personnes.

« Les satellites Starlink de nouvelle génération, qui sont si gros que seul Starship peut les lancer, permettront une multiplication par 10 de la bande passante et, avec l’altitude réduite, une latence plus rapide », a déclaré Musk lundi.

Les satellites Starlink de nouvelle génération, qui sont si gros que seul Starship peut les lancer, permettront une augmentation de 10 fois la bande passante et, avec l’altitude réduite, une latence plus rapide. https://t.co/HLYdjjia3o – Elon Musk (@elonmusk) 14 octobre 2024

Pourquoi c’est important : Michael Nicollsvice-président de Starlink Engineering, avait déjà fait allusion aux futurs lancements de Starlink à bord de Starship.

« Le satellite Starlink de nouvelle génération sera lancé sur Starship et offrira une connectivité Gigabit partout dans le monde », a déclaré Nicolls dimanche. Starlink est la division Internet par satellite de SpaceX.

La prochaine génération @starlink Le satellite sera lancé sur Starship et offrira une connectivité Gigabit partout dans le monde. Nous nous sommes rapprochés de cette réalité aujourd’hui avec un incroyable Vol 5 ! https://t.co/tFvxInrBfU -Michael Nicolls (@michaelnicollsx) 13 octobre 2024

Le Starship est le plus grand lanceur jamais construit à ce jour, culminant à environ 121 mètres et capable de transporter jusqu’à 150 tonnes métriques dans l’espace.

En comparaison, les véhicules Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX ne mesurent que 70 mètres de haut.

Cependant, Starship est encore en cours de test et de développement et n’a pas encore transporté de charge utile dans l’espace. Son dernier vol d’essai a eu lieu dimanche et la société a récupéré le propulseur de la fusée à la tour de lancement quelques minutes après le lancement, démontrant la réutilisabilité de sa conception.

Découvrez plus de couverture sur l’avenir de la mobilité de Benzinga en en suivant ce lien.

En savoir plus:

Photo gracieuseté : SpaceX