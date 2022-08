Elon Musk déclare que l’envoi d’un vaisseau spatial en orbite est toujours l’un de ses “objectifs principaux” pour 2022

Le lancement de sa fusée lunaire et martienne dans l’espace pour la première fois figure depuis longtemps sur la liste des choses à faire d’Elon Musk, et l’homme le plus riche du monde a confirmé lundi que cela restait la priorité numéro un pour cette année.

Dans un tweet, Musk a appelé “Starship to orbit” l’un des “deux objectifs principaux cette année”. L’autre est la large diffusion de “conduite entièrement autonome” pour les véhicules Teslaune fonctionnalité tant attendue pour la flotte de voitures électriques qui n’a pas encore l’approbation des régulateurs.

2 objectifs principaux cette année : – Vaisseau en orbite

– Version large FSD Beaucoup d’autres choses, bien sûr, mais ce sont les 2 kahunas géants. Cela nécessitera un travail insensé de la part de nombreuses personnes super talentueuses, mais si quelqu’un peut le faire, il le peut. C’est un honneur de travailler avec des êtres humains aussi formidables. – Elon Musk (@elonmusk) 22 août 2022

Lorsque Musk a présenté pour la première fois son ambition de construire un énorme vaisseau spatial capable d’emmener des humains sur Mars lors d’une conférence en 2016, il espérait envoyer les premiers explorateurs interplanétaires sur la planète rouge en 2022. Les choses ont clairement pris du retard, mais Musk a toujours été le premier à admettre que ses échéanciers peuvent tendre vers l’excès d’optimisme.

Le vaisseau a volé pour la dernière fois le 5 mai 2021, il y a plus de 15 mois. Plus précisément, le prototype SN15 a effectué un vol à haute altitude et est revenu pour clouer l’atterrissage sans exploser comme ses prédécesseurs. Au départ, on parlait de relance SN15 pour des tests supplémentaires, mais cela ne s’est jamais produit car SpaceX s’est plutôt concentré sur la réalisation de son premier vol de démonstration orbital.



Un vol orbital nécessite de lancer Starship au sommet d’un booster Super Heavy pour la première fois, ce qui a également nécessité un processus d’examen environnemental prolongé. Ce processus a retardé la mission orbitale de plusieurs mois jusqu’à ce que la Federal Aviation Administration donne un approbation conditionnelle à SpaceX en juin, cela dépend de l’apport de 75 modifications au plan de mission proposé.

La FAA n’a pas encore délivré de licence de lancement, qui sera essentiellement le dernier feu vert dont SpaceX a besoin pour envoyer Starship dans l’espace. Cependant, il y avait un signe que les choses avançaient en juillet lorsque le La Federal Communications Commission a accordé à la société une autorisation pour les communications radio de la mission.

Notamment, la licence radio indique qu’elle entre en vigueur le 1er septembre, nous savons donc quand la date la plus proche possible à laquelle Starship volera à nouveau pourrait être. Maintenant, tout se résume au protocole de test de la FAA et de SpaceX.