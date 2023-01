Elon Musk déclare que le fonds saoudien voulait privatiser Tesla

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fixé le prix de Tesla à 420 $ par action parce que ce serait “une blague que votre petite amie apprécierait”, M. Musk a déclaré: “Il y a un peu de karma autour de 420 $, bien que je doive me demander si c’est un bon ou un mauvais karma à ce point.” M. Musk a ensuite ajouté qu’il avait choisi 420 $ parce que c’était environ 20 % de plus que le cours de l’action de Tesla à l’époque.

M. Musk, vêtu d’un costume sombre et d’un masque chirurgical noir, est entré dans la salle d’audience et s’est dirigé directement vers la barre des témoins. Il regarda les jurés entrer et leur fit un signe de tête.

Les avocats des investisseurs ont fait valoir que les gens avaient pris des décisions concernant leurs investissements dans Tesla parce que M. Musk avait déclaré qu’il avait obtenu le financement nécessaire pour privatiser Tesla. Mais les avocats de M. Musk et de Tesla ont déclaré qu’il était possible que les investisseurs aient pris des décisions sur la base de la déclaration de M. Musk selon laquelle il envisageait de privatiser Tesla – une déclaration que ses avocats affirment être vraie.

Des experts juridiques ont déclaré que la plupart des entreprises et des chefs d’entreprise auraient probablement réglé une affaire comme celle-ci. Mais M. Musk a souvent montré sa volonté de laisser les poursuites intentées contre lui et Tesla aller en justice.

Alors qu’il était à la barre des témoins vendredi, M. Musk a reconnu que son compte Twitter fournissait des informations importantes sur Tesla et qu’il devait suivre les règles de la Securities and Exchange Commission. Mais il a nié que ses publications sur les réseaux sociaux étaient responsables des fluctuations du cours de l’action de Tesla. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas être aussi complet sur Twitter que Tesla pourrait l’être dans les documents déposés auprès de la SEC et les communiqués de presse.

M. Musk a également déclaré que ses amis, ainsi que les dirigeants et les investisseurs de Tesla, lui avaient suggéré de faire une pause sur Twitter avant de publier un article sur la privatisation de Tesla.

En 2018, M. Musk et Tesla ont réglé un procès distinct avec la SEC au sujet de sa proposition de privatiser Tesla. Ils ont payé des amendes à la SEC et M. Musk a accepté de démissionner de son poste de président de Tesla et d’autoriser un avocat à examiner certaines déclarations sur l’entreprise avant de les publier sur les réseaux sociaux.

Le procès a commencé trois mois après que M. Musk a acquis Twitter. Depuis lors, il a licencié la plupart de ses employés, modifié ses règles de contenu et autorisé les utilisateurs précédemment interdits ou suspendus à revenir sur la plate-forme.