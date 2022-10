Elon Musk déchire le New York Times sur son profil

Le milliardaire a publié plusieurs tweets se moquant du journal pour son approvisionnement douteux et son ingérence dans les affaires géopolitiques

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a riposté au New York Times après avoir publié mercredi un article l’accusant d’agir en tant que “agent du chaos géopolitique» critiquant son implication dans des affaires épineuses en Ukraine, en Iran et en Chine.

Dans une série de tweets, le milliardaire s’est moqué de la compréhension du Times de l’actualité – et du vol spatial – comparant négativement le point de vente à Twitter, la plate-forme de médias sociaux qu’il est sur le point d’acquérir d’ici la fin de la semaine.

“Selon des sources anonymes proches du dossier qui souhaitent rester anonymes” 🤣🤣 – Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2022

Remplacer “le New York Times” pour son nom, le PDG de SpaceX a paraphrasé les premières lignes de l’article, qui affirmait que si son implication dans “certains des conflits les plus brûlants au monde” avais “été une aubaine” dans certains cas, il avait “également causé des problèmes.” Martelant son point de repère, il a attribué le récit inversé à “des sources anonymes proches du dossier qui souhaitent rester anonymes.”

NYT est également expert en vol spatial, mais au moins ils publient des corrections (49 ans plus tard) pic.twitter.com/VNrtszQSkZ – Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2022

Musk a également publié un extrait d’un article de 1920 dans lequel un écrivain du NYT a rejeté l’idée qu’une fusée puisse fonctionner dans le vide parallèlement à la correction du journal, qui est intervenue près de 50 ans plus tard, alors que les humains envoyaient des fusées dans l’espace depuis des années.

Au-delà d’impliquer qu’il est irresponsable d’utiliser son énorme cache de médias sociaux pour influencer les affaires mondiales, le profil excorie Musk pour s’être plaint du coût du système Internet par satellite Starlink qu’il a fourni gratuitement à l’armée ukrainienne, l’accusant de créer “incertitude” en semblant peu disposé à assumer la part du lion du coût indéfiniment. Les écrivains accusent également Musk d’avoir mené une campagne de phishing qui a utilisé l’affirmation du milliardaire selon laquelle il était “activer Starlink» sur l’Iran pour duper les manifestants antigouvernementaux en cliquant sur les liens de collecte de données et le critiquer pour ne pas défendre Taïwan contre la Chine, alors même que l’article reconnaît que Tesla produit jusqu’à la moitié de ses nouvelles voitures à Shanghai.

Semblant se délecter de l’inquiétude du journal concernant sa prise de contrôle imminente de Twitter, Musk a également publié une vidéo de lui entrant dans le siège de l’entreprise après avoir tweeté qu’il appréciait la plate-forme pour “comment cela renforce le journalisme citoyen» et permet à quiconque de «diffuser des nouvelles sans parti pris de l’establishment.”