Elon Musk, dans un sondage Twitter, demande s’il devrait démissionner de son poste de PDG de Twitter

Dimanche, le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk a publié un sondage informel des utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux lui demandant s’il devait démissionner de la direction de l’entreprise. À 2 h 50 HE, 14,5 millions de votes avaient été exprimés, la majorité des personnes interrogées (57 %) demandant que le milliardaire reste à son poste.

Musk a affirmé qu’il respecterait les résultats du scrutin, qui doit se terminer tôt lundi matin, mais on ne sait pas s’il le fera ou non.

Au tribunal en novembre, Musk a déclaré : “Je m’attends à réduire mon temps sur Twitter et à trouver quelqu’un d’autre pour gérer Twitter au fil du temps.” Cependant, dimanche, il a écrit dans un tweet qu’il y a pas de successeur possible pour lui à la société de médias sociaux.

“La question n’est pas de trouver un PDG, la question est de trouver un PDG qui puisse maintenir Twitter en vie”, il a écrit.

Les sondages Twitter sont des sondages fictifs, ce qui signifie qu’ils sont informels et non comparables à la recherche d’opinion publique professionnelle. Des robots malveillants ou des comptes non authentiques peuvent également être en mesure d’enregistrer une réponse à un sondage Twitter.

Le sondage de dimanche de Musk a suivi un contrecoup en ligne après que le “Chief Twit” (comme il s’est appelé lui-même) ait apporté des changements soudains aux politiques affectant les utilisateurs de Twitter la semaine dernière.

Par exemple, la société a introduit dimanche une nouvelle politique de promotion des plateformes de médias sociaux, qui interdisait aux utilisateurs de partager des liens vers certains de leurs autres comptes de médias sociaux. Des amis et partisans de longue date de Musk, dont le fondateur de Y Combinator, Paul Graham, ont exprimé leur consternation face à la politique qui a amené Musk à s’excuser plus tard et à l’annuler.

Quelques jours plus tôt, Twitter avait modifié sa politique sur le “doxxing”, qui l’entreprise définit maintenant comme “partager les informations privées de quelqu’un en ligne sans sa permission”. La nouvelle politique interdit aux utilisateurs de partager les informations de localisation en direct, les adresses personnelles, les informations de contact ou les informations de localisation physique d’autres personnes, mais a laissé de nombreuses personnes confuses quant aux informations qui traversent la ligne de Twitter.

Les changements de politique de Musk ont ​​été utilisés comme justification pour suspendre les comptes Twitter d’un certain nombre de journalistes, commentateurs et autres personnes basés aux États-Unis qui critiquaient le PDG ou ses entreprises dans le passé. Certains des comptes ont été entièrement ou partiellement restaurés quelques jours plus tard, mais pas tous.

Les suspensions ont marqué le dernier chapitre de la prise de contrôle mouvementée de Musk sur Twitter. Il a dirigé l’acquisition de la société pour environ 44 milliards de dollars en octobre, et son leadership a entraîné des réductions massives d’effectifs, un pic de discours de haine raciste, des annonceurs fuyant ou réduisant leurs dépenses sur la plate-forme, ainsi que le rétablissement de comptes précédemment interdits. .

Revendications de musc que l’utilisation de Twitter a atteint un niveau record depuis qu’il a pris ses fonctions, et les impressions de discours de haine ont chuté.

La direction du milliardaire sur Twitter saigne et suscite des inquiétudes à propos de ses autres entreprises.

Par exemple, Musk a vendu pour des milliards de dollars de Tesla actions cette année pour financer le rachat de Twitter. Il a également fait appel à des talents de Tesla et de SpaceX, notamment des cadres, des ingénieurs et des avocats, pour l’aider sur Twitter.

Plus tôt ce mois-ci, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a demandé au président et directeur de l’exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, si la “distraction” de Musk sur Twitter pourrait affecter le travail de SpaceX avec l’agence spatiale, NBC News a rapporté. Nelson a dit qu’elle l’avait rassuré que non.

Mais le comportement de Musk sur Twitter a un impact négatif sur l’image publique et le cours de l’action de son constructeur automobile. Les actions de Tesla avaient chuté d’environ 60 % depuis le début de l’année dimanche soir. Cela survient au milieu d’une large baisse des actions de croissance qui a vu la forte composante technologique Composé Nasdaq baisse de plus de 30 % depuis le début de l’année.

Le plus grand actionnaire de détail de Tesla, Leo Koguan, a écrit dans un tweet le 14 décembre que “Elon a abandonné Tesla et Tesla n’a pas de PDG en activité”. Il a appelé le conseil d’administration de l’entreprise à agir. “Tesla a besoin et mérite d’avoir [a] PDG à plein temps”, a-t-il écrit, critiquant le conseil d’administration de l’entreprise pour son apparente inaction.

Musk a tweeté la semaine dernière qu’il allait “Assurez-vous” que les actionnaires de Tesla en bénéficient de Twitter à long terme.

Une enquête en Allemagne Le Spiegel la semaine dernière j’ai trouvé que 63% des répondants estiment que la performance publique d’Elon Musk en tant que PDG de Twitter a eu un impact principalement négatif ou clairement négatif sur leur vision de Tesla.

Et seulement 9% des répondants à cette enquête ont déclaré qu’ils trouvaient Tesla très ou surtout sympathique en tant que marque – l’entreprise se classait loin derrière VW , BMW, Opel et autres en Allemagne. Et ce malgré le fait que Tesla investit massivement sur le marché allemand. Elle a ouvert une importante usine d’assemblage de véhicules à Grünheide, près de Berlin, en mars de cette année.