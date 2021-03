Le compte Twitter d’Elon Musk fonctionne de manière étrange. Le PDG de Tesla suscite des réponses larges et variées et en quelques secondes de ses légions de fans sur les réseaux sociaux. Et Musk est également connu pour ses tweets « loin là-bas » (lisez son Mars et ses extraterrestres) et ses messages aléatoires reçoivent des retweets et des réponses incroyables. Alors maintenant, après avoir fait monter les prix des actions et avoir fait des « mèmes Doge » un phénomène signalé, le PDG de Tesla jeudi semble avoir un scandale en tête! Et cela a également donné lieu à un nouveau surnom de sa part, au cas où quelque chose comme ça se produirait. Un simple tweet de lui disait: «S’il y a jamais un scandale à mon sujet, * s’il vous plaît * appelez-le Elongate.»

