Elon Musk croit que 1/10 du corps d’un humain a 13,8 milliards d’années

Le corps humain se compose d’environ 20 éléments différents et la plupart d’entre eux sont fabriqués à l’intérieur d’étoiles anciennes. Les atomes d’hydrogène dans le corps humain ont été formés lors du Big Bang, selon le «New Scientist», qui prétend être la publication hebdomadaire scientifique et technologique la plus populaire au monde.

La publication dans un article récent disait que lors de la déconstruction des humains en atomes, nous obtiendrions divers éléments dont l’oxygène, le carbone, l’hydrogène et le calcium. Les atomes d’hydrogène dans le corps humain représentent un peu plus d’un dixième de votre masse et ces atomes se sont formés dans le Big Bang, a-t-il déclaré. Le PDG de Tesla, Elon Musk, en a tiré une conclusion et a déclaré que 1 / 10e du corps d’un humain a 13,8 milliards d’années, faisant référence à l’âge de l’univers selon la théorie du Big Bang.

Ce qui signifie qu’environ 1 / 10e d’entre vous a 13,8 milliards d’années – Elon Musk (@elonmusk) 5 mai 2021

Selon l’article de la publication, en déconstruisant un humain de 80 kg en atomes, nous obtiendrions 52 kg d’oxygène, 14,4 kg de carbone, 8 kg d’hydrogène, 2,4 kg d’azote, 1,12 kg de calcium, 880 g de phosphore, 200 g de soufre, 200 g de potassium, 120 g de sodium. , 120 g de chlore, 40 g de magnésium, 4,8 g de fer, 3 g de fluor, 2,6 g de zinc, 0,37 g de strontium, 0,0128 g d’iode, 0,08 g de cuivre et 0,014 molybdène.

La théorie du Big Bang donne une explication sur le début de l’univers. Il décrit comment l’univers a commencé avec une petite singularité. Au cours des 13,8 milliards d’années qui ont suivi, ils se sont gonflés vers le cosmos. La théorie dit que l’univers a été créé dans une explosion massive qui a non seulement créé la majorité de la matière, mais les lois physiques qui régissent notre cosmos en constante expansion. La singularité a commencé à s’étendre et l’univers que nous connaissons a commencé à grandir.

La théorie provient de formules et de modèles mathématiques et la majorité de la communauté astronomique l’accepte.

