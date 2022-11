Elon Musk critiqué pour avoir interdit le compte Twitter de la bande dessinée Kathy Griffin pour se faire passer pour lui

Elon Musk fait l’objet de critiques massives depuis qu’il a repris Twitter. Il a licencié 50% de la main-d’œuvre de Twitter et a décidé de donner la coche bleue à n’importe qui pour 8 $. De nombreuses célébrités ont mis le pied à terre, répondant en changeant leurs noms sur la plateforme en Elon Musk et en le parodiant. En fait, les comptes à carreaux bleus sur Twitter ont changé leur nom en Elon Musk et se sont transformés en comptes parodiques pendant un certain temps, ce qui a poussé Musk à les réprimer. La comédienne Kathy Griffin en a été victime car son compte a maintenant été suspendu. Ethan Klein, co-animateur de H3H3, s’est également joint à elle pour être suspendu.

Outre Kathy Griffin, de nombreuses célébrités s’étaient fait passer pour Musk pour mettre en évidence la faille dans la logique de quiconque obtenant la coche bleue pour 8 $. Griffin est devenue la première célébrité à perdre son compte. La décision de Musk de la suspendre suscite d’immenses critiques, les utilisateurs de Twitter appelant à l’annulation de l’interdiction de Griffin.

L’absolutiste de la liberté d’expression Elon Musk est passé de “la comédie est désormais légale” à l’interdiction @kathygriffin en moins de 10 jours. pic.twitter.com/76TeEJDewK – Cinquante nuances de lactosérum (@davenewworld_2) 7 novembre 2022

Elon Musk après avoir banni Kathy Griffin et Ethan Klein… pic.twitter.com/aw8Yb5hKb9 — Sergio The One ♪ (@Sergio_TheOne) 7 novembre 2022

.@Elon Musk a interdit Kathy Griffin parce qu’elle lui a montré à quel point il est facile de se faire passer pour une personnalité publique. Une « infraction » selon Elon nécessite une interdiction définitive. Oh, mais elle peut récupérer le compte pour 8 $, dit Elon. Donc, Elon est clair, vous pouvez violer les conditions de service si vous payez 8 $ – Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 7 novembre 2022

@Elon Musk Le tweet de Kathy Griffin portait toujours son nom. Évident pour quiconque a vérifié que c’était écrit par elle comme une comédie, et non par vous. Comme l’ancien président, vous annoncez des édits peu clairs à appliquer immédiatement, par tweet. Ramenez son compte. — @ScarabRose@mastodon.online (@ScarabRose) 6 novembre 2022

Musk avait ceci à dire:

Mais si elle veut vraiment récupérer son compte, elle peut l’avoir – Elon Musk (@elonmusk) 7 novembre 2022

Pendant ce temps, Griffin a trouvé un moyen de revenir sur Twitter. Elle tweete maintenant depuis le compte de sa défunte mère, dont elle a également changé le nom en Elon Musk.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici