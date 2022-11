Elon Musk critique Apple depuis des années. Apple l’a surtout ignoré

Les tweets furieux du PDG de Tesla rappellent comment Musk a longtemps tiré sur Pomme et a souligné à quel point le mastodonte de la technologie a encore du pouvoir sur la personne la plus riche du monde.

Tesla et le PDG de SpaceX, Elon Musk, qui est également le nouveau propriétaire et PDG de Twitter a critiqué Apple cette semaine après avoir affirmé que la société avait menacé de supprimer l’application Twitter de son App Store, accusant la société de détester la “liberté d’expression”.

La dernière vague d’insultes Apple de Musk a commencé la semaine dernière. Cette semaine, Musk revendiqué dans un tweet qu’Apple avait pratiquement cessé de faire de la publicité sur la plateforme Twitter.

Il a tenté de provoquer le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une discussion publique sur la réduction de la publicité sur Twitter, lui demandant si Apple déteste “la liberté d’expression en Amérique” et “que se passe-t-il ici”. Cuisinier n’a pas répondu.

Apple n’est pas le seul à réduire ses campagnes sur la plateforme de médias sociaux depuis que Musk a pris le relais.

Après que Musk a conclu un accord de rachat par emprunt le 28 octobre et s’est nommé PDG, un pic de discours de haine anti-noirs racistes et antisémites a inondé la plate-forme, en partie à cause de raids coordonnés par les utilisateurs sur la plate-forme de chat en ligne 4chan.

Musk a également commencé à réduire considérablement les effectifs de Twitter, éviscérant les équipes de vente, les équipes chargées de mesurer les performances de Twitter et les équipes de modération de contenu, entre autres.

Depuis, Twitter perd des annonceurs et des revenus publicitaires, les groupes de défense des droits civiques et les annonceurs précédents sur la plate-forme faisant pression sur Musk pour prouver que son équipe beaucoup plus petite peut gérer de manière responsable la modération du contenu, les campagnes publicitaires, la cybersécurité et plus encore.

Qu’elle soit exacte ou non, l’allégation de Musk selon laquelle Apple a “menacé de retirer” Twitter de son App Store peut trouver un écho auprès d’autres développeurs.

Apple est connu pour fournir peu de détails lorsqu’il informe les fabricants d’applications que leurs applications risquent de subir des mises à jour retardées ou d’être supprimées de l’App Store. Les réponses à l’intérieur de la plate-forme App Store Connect d’Apple sont laconiques, citant généralement une règle, mais ne précisant pas ce qu’un fabricant d’applications doit faire spécifiquement pour résoudre le problème – par exemple, Apple peut dire que l’application a un “problème de métadonnées” ou utilise une application interdite interface de programmation.

Musk s’irrite également des frais de plate-forme d’Apple, qui représentent entre 15 % et 30 % des ventes numériques totales, comme l’abonnement Twitter Blue à 8 $ qui, selon Musk, pourrait être un produit majeur pour l’entreprise. Musk a dit que c’était un “taxe mondiale de facto” sur Internet avant de reprendre Twitter, mais dans son nouveau rôle de propriétaire d’application, il l’a attaqué avec une vigueur croissante.

Cette semaine, il a tweeté et supprimé un mème suggérant qu’il préférerait “faire la guerre” plutôt que de payer 30% à Apple.

Plus tôt cette semaine, Apple a refusé de commenter la prétendue menace de suspension ou les dépenses publicitaires d’Apple avec Twitter.