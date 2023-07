Elon Musk crée une nouvelle société d’IA — RT World News

Le propriétaire de Twitter et fondateur de Tesla et SpaceX a déclaré mercredi qu’il avait mis en place une entreprise d’intelligence artificielle, xAI, qui vise à comprendre le monde lui-même.

« Annoncer la formation de xAI pour comprendre la réalité, » Musc tweetéavec un lien vers le profil fraîchement créé de l’entreprise sur son réseau social.

xAI est techniquement une société distincte de Musk’s X Corp, mais travaillera en étroite collaboration avec ses autres entreprises « pour progresser vers notre mission », selon le site Internet de la société, qui définit cette mission comme « comprendre la vraie nature de l’univers. »

Les personnes impliquées dans xAI ont déjà travaillé chez OpenAI, Google, Microsoft et Tesla, ainsi qu’à l’Université de Toronto au Canada, et disent avoir contribué à « certaines des méthodes les plus largement utilisées » dans le domaine de l’intelligence artificielle, comme ainsi que des percées telles que le chatbot GPT.

Selon les archives publiques, xAI a été constituée en mars dans l’État américain du Nevada. Musk est répertorié comme le seul administrateur. Plus de détails seront disponibles dans un chat Twitter Spaces prévu vendredi, a promis la société.

Il y a eu des spéculations depuis lors sur l’intention de Musk de créer une entreprise d’IA. Selon une divulgation de Business Insider, Musk a acquis un nombre important d’unités de traitement graphique (GPU) pour alimenter une prochaine offre d’IA générative. Le Financial Times a également mentionné les aspirations de Musk à créer une société d’IA en concurrence directe avec OpenAI, qui bénéficie du soutien de Microsoft. Il a été rapporté que Musk avait approché les investisseurs de SpaceX et de Tesla pour obtenir un financement pour l’entreprise.

Deux semaines après avoir intégré xAI, Musk a signé une lettre ouverte avec plus de 1 000 chercheurs et cadres technologiques, avertissant que l’IA pourrait poser problème. « Des risques profonds pour la société et l’humanité. » La lettre appelait à une pause mondiale de six mois sur le développement de l’IA afin de « donner à la société une chance de s’adapter » à la technologie qui évolue rapidement.

Musk s’est également prononcé sur le potentiel de « destruction civilisationnelle » posé par AI, pointant vers la course entre des produits tels que ChatGPT et Bard. Alors que Musk a aidé à fonder OpenAI, le créateur de ChatGPT, en 2015, il a quitté son conseil d’administration en 2018 et a depuis critiqué la société en tant que « Société fermée à profit maximal effectivement contrôlée par Microsoft. »

L’une des personnes que Musk a amenées à bord de xAI en tant que conseiller principal est Dan Hendrycks, directeur du Center for AI Safety, une organisation à but non lucratif qui cherche à réduire les risques posés par la technologie.