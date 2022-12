Elon Musk convertit certains bureaux de Twitter en chambres au siège à la lumière d’un ultimatum “hardcore”

Elon Musk a aménagé le siège social de Twitter à San Francisco avec des chambres, ont déclaré des sources à Forbes.

Une chambre a un lit queen size, une table de chevet, deux fauteuils et un tapis orange, selon Forbes.

Une source a déclaré qu’il pourrait y avoir entre quatre et huit chambres par étage.

Elon Musk a transformé une partie des bureaux de Twitter dans son siège de San Francisco en chambres.

Forbes a rapporté la nouvelle lundi, citant des sources.

Les employés de Twitter ont découvert lundi que certains bureaux et salles de conférence du siège de l’entreprise avaient des matelas et des rideaux nus à l’intérieur, ont déclaré à la publication deux personnes anonymes au courant de l’affaire. Une pièce comportait également une plante, ont-ils ajouté.

Forbes a obtenu une photo d’une source montrant l’une des chambres converties. La photo semblait montrer un lit queen size, une table de chevet en bois, une lampe de table, deux fauteuils et un tapis orange vif à l’intérieur de la pièce, selon Forbes.

Le nombre de chambres au total n’était pas clair, a rapporté la publication, mais une personne au courant de l’affaire a déclaré qu’il pouvait y avoir entre quatre et huit chambres par étage. La personne a ajouté que les chambres avaient l’air “confortables”.

Quelques-unes des chambres étaient situées à un étage qui était principalement inutilisé, a déclaré à Forbes une autre source proche de la situation. Une poubelle dans l’une des chambres du bureau contenait déjà des déchets à l’intérieur, indiquant qu’un employé avait utilisé les commodités, a ajouté la source.

“Les gens font déjà des nuits tardives, donc cela a du sens dans une certaine mesure”, a déclaré la source à Forbes.

Zoë Schiffer de la plateforme tweeté mardi qu’un employé de Twitter lui a dit que la bibliothèque à l’intérieur du siège de Twitter avait été transformée en une zone de couchage, qu’ils ont décrite comme “confortable”.

Twitter n’a pas annoncé ni expliqué les raisons des nouvelles chambres de bureau aux employés, a déclaré à Forbes une personne familière avec la situation. Ils ont supposé que les lits étaient destinés au personnel travaillant “hardcore” à utiliser lorsqu’ils travaillent la nuit au bureau dans le cadre du “Twitter 2.0” de Musk, selon Forbes. “Ce n’est pas beau”, a déclaré une source à Forbes. “C’est encore un autre signe tacite d’irrespect. Il n’y a pas de discussion. Tout comme, des lits sont apparus. “Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider faite en dehors des heures de travail normales aux États-Unis. Des semaines après que Musk a repris Twitter, il a envoyé un e-mail au personnel, décrivant sa vision de “Twitter 2.0” et a déclaré aux travailleurs qu’ils devraient être “extrêmement hardcore” et travailler “de longues heures à haute intensité” pour rester dans l’entreprise. En séparé e-mailsil a doublé le travail à distance et a dit il était plus efficace pour les employés de travailler ensemble en personne. Début novembre, un employé de Twitter partagé une photo de sa patronne Esther Crawford, directrice de la gestion des produits chez Twitter, dormant sur le sol du bureau. Le musc a parlé sur la façon dont il avait l’habitude de dormir sur des canapés dans les usines Tesla et sous son bureau afin que son équipe puisse le voir pendant les changements de quart.