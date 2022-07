Elon Musk contre-attaque Twitter pour fusion, dossier confidentiel

Elon Musk a contre-attaqué vendredi sur Twitter, intensifiant le conflit entre le PDG de Tesla et la société de réseaux sociaux qu’il a accepté d’acheter, mais le procès n’est pas encore rendu public.

On ne savait pas pourquoi Musk voulait mener une contre-poursuite en privé alors que le milliardaire, qui est également le PDG de SpaceX, avait vivement critiqué Twitter sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens avec la presse ces derniers mois.

Le 25 avril 2022 Twitter et Musk annoncé Musk achèterait la société de réseautage social et la privatiserait pour environ 44 milliards de dollars. Peu de temps après que Musk ait conclu l’accord de 44 milliards de dollars, un ralentissement du marché a entraîné une baisse des actions technologiques, notamment Tesla et Twitter.

Peu de temps après avoir signé l’accord, Musk a accusé Twitter d’avoir menti sur le nombre de comptes de spam et de robots sur sa plate-forme et de lui avoir refusé l’accès aux informations sur leur gestion de ces comptes. Musk a officiellement déclaré qu’il souhaitait mettre fin à l’accord plus tôt ce mois-ci, et Twitter l’a poursuivi devant la Cour de chancellerie du Delaware pour le forcer à conclure l’accord.

L’équipe juridique de Musk a déposé vendredi une contre-poursuite confidentielle devant un tribunal du Delaware, ce qui signifie qu’une copie n’était pas disponible au public immédiatement, mais une version de celle-ci pourrait être rendue publique dans un proche avenir avec des détails sensibles expurgés.

Le juge statuant sur l’affaire, la chancelière Kathaleen St. J. McCormick, a rendu jeudi soir une ordonnance fixant un calendrier, y compris pour un procès de cinq jours devant commencer le 17 octobre.