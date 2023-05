Elon Musk continue de tweeter des théories du complot malgré les inquiétudes des annonceurs Twitter

Malgré les critiques pour avoir continué à s’engager dans les théories du complot, Elon Musk y publie.

Au cours des cinq derniers jours, Musk a doublé sa théorie du complot sur le tireur d’Allen, Texas; tweeté que le philanthrope milliardaire George Soros (qui a longtemps été la cible de théories du complot antisémites en ligne) veut « éroder le tissu même de la civilisation » et « déteste l’humanité » ; et promu une rumeur vite démentie qui prétendait à tort que le journaliste du Washington Post, Taylor Lorenz, était lié au fondateur d’Internet Archive.

Lorsque le journaliste de CNBC, David Faber, a interrogé Musk sur sa promotion des théories du complot dans une interview en direct le 16 mai, Musk a reconnu qu’il soutenait ces théories, comme le scandale de l’ordinateur portable Hunter Biden, parce que « certaines de ces théories du complot » comme l’ordinateur portable Hunter Biden histoire « se sont avérées vraies ». Lorsque Faber a pressé Musk de savoir si sa promotion des théories du complot nuisait à la réputation de Twitter auprès des annonceurs, Musk était provocateur.

« Je dirai ce que je veux dire, et si la conséquence de cela est de perdre de l’argent, qu’il en soit ainsi », a déclaré le milliardaire.

L’argument de Musk est que parce que les théories du complot peuvent parfois être vraies, il est normal de les entretenir. Musk a raison de dire que l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden s’est avérée réelle, même si de nombreux médias ont remis en question sa véracité initiale. Twitter, la société que Musk possède maintenant, a même bloqué de manière controversée l’histoire du New York Post qui a annoncé la nouvelle. Il est également vrai, comme l’a expliqué mon collègue Zack Beauchamp, qu’il peut y avoir des raisons valables et non antisémites de critiquer des personnalités puissantes comme Soros.

Mais bon nombre des théories du complot que Musk a promues auprès de ses 140 millions d’abonnés sur Twitter se sont révélées fausses. Et certains affirment qu’il y a un danger potentiel à ce que Musk répande de fausses informations ou une rhétorique passionnée. La façon dont Musk caractérise Soros, par exemple, est censée « enhardir les extrémistes », selon le président de la Ligue anti-diffamation, Jonathan Greenblatt. Musk a accusé Greenblatt de l’avoir diffamé et a nié avec véhémence qu’il était personnellement antisémite, disant « si quoi que ce soit » qu’il était « pro-sémite », dans la récente interview de CNBC.

Précisons dès le départ que Musk a le droit au premier amendement de dire ce qu’il veut, avec quelques exceptions légales limitées. Et en tant que propriétaire de Twitter, une entreprise privée, il a le dernier mot sur ce qui est autorisé ou non sur Twitter. Mais parce que Musk est le leader de la plateforme et l’une des personnes les plus riches et les plus influentes au monde, ses actions ont des conséquences, à la fois tangibles et symboliques. De plus, les tweets de Musk constituent un obstacle aux défis très réels auxquels Twitter est confronté pour reconquérir davantage d’annonceurs qui ont quitté la marque, en grande partie à cause des inquiétudes concernant le comportement de Musk.

Un regard plus attentif sur le « flirt » de Musk avec les théories du complot

L’engagement de Musk avec les théories du complot ces dernières semaines n’a pas été direct. Il a été décrit comme « flirtant » avec ces théories, répondant souvent à un tweet sur la théorie du complot plutôt que de le tweeter directement lui-même. Il a souvent adopté une approche « juste poser des questions », en particulier sur des sujets où il y a un manque d’information.

Par exemple, la semaine de la récente fusillade au Texas, la première couverture de l’incident, y compris celle du groupe de recherche sur le renseignement open source Bellingcat, a affirmé que le tireur présumé était un suprémaciste blanc, en partie sur la base de son activité sur les réseaux sociaux. Peu de temps après, Musk a sauté dans la mêlée. Il a répondu à un mème de dessin animé publié par un compte appelé « The Redheaded libertarian » qui soulevait des questions quant à savoir si le tireur présumé, qui est d’origine hispanique, pourrait vraiment être un néo-nazi, et si son compte sur une application de médias sociaux russe était légitime.

« L’histoire ne vient-elle pas de @bellingcat, qui se spécialise littéralement dans les opérations psychologiques ? Je ne veux pas les blesser, mais c’est soit l’histoire la plus étrange de tous les temps, soit un très mauvais psyop ! musc a répondu.

Le fondateur de Bellingcat, Eliot Higgins, a longtemps démenti les théories selon lesquelles son organisation aurait des arrière-pensées, affirmant dans une interview antérieure que ses contributeurs ne sont que « des personnes avec des ordinateurs portables et du temps libre ». Mais même si vous ne croyez pas Higgins ou Bellingcat au sujet du tireur texan, vous n’avez pas à les croire sur parole. C’est parce que les forces de l’ordre du Texas ont confirmé le 9 mai, le jour même où Musk a publié son tweet initial jetant le doute sur les liens suprématistes blancs du tireur, que le tireur présumé avait des idées « néo-nazies », comme le confirment des patchs et des tatouages ​​sur son corps.

Malgré ces preuves supplémentaires, Musk a doublé son incrédulité à l’égard de l’idéologie du tireur une semaine plus tard dans l’interview de CNBC, affirmant qu’il n’y avait « aucune preuve » que le tireur était un suprémaciste blanc. Soit Musk ne sait pas ou choisit de ne pas mentionner le compte des forces de l’ordre ici. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de raison de remettre en question le récit d’un crime par des fonctionnaires, mais Musk ne l’a pas fait ici; il a juste évité de reconnaître un élément de preuve notable qui contredit sa théorie.

La race et le crime semblent être des points d’intérêt particulier pour Musk. La semaine dernière, il a répondu à un tweet contenant un graphique prétendant montrer que la criminalité des Noirs contre les Blancs est supérieure à celle des autres catégories de crimes par race. Beaucoup ont critiqué le graphique pour être biaisé, mais Musk a semblé l’approuver. « Bizarre, pourquoi les médias dénatureraient-ils la situation réelle à un degré aussi extrême ? Musk a tweeté.

D’autres ont dit que le graphique auquel Musk fait référence est trompeur car il est ajusté en fonction du pourcentage de la population : étant donné que les Blancs représentent un pourcentage plus élevé de la population américaine, il est logique qu’ils soient victimes d’actes criminels en plus grand nombre. De plus, le graphique n’incluait pas crime blanc sur blancqui fait partie des tranches de criminalité les plus élevées ventilées par race aux États-Unis.

Comme pour de nombreux tweets de Musk sur la théorie du complot et le flirt, une fois assemblés, nous commençons à voir une image plus complète émerger : un grief spécifique. Dans ce cas, c’est la façon dont les médias décrivent la race et le crime.

Que se passe-t-il avec Twitter et les entreprises de Musk

Il est à noter que Musk tweete des tweets controversés à un moment particulièrement critique pour l’avenir de Twitter.

La société a perdu plus de la moitié des 1 000 meilleurs annonceurs de Twitter depuis que Musk a pris le relais en novembre, selon les données de janvier de la société d’analyse SensorTower. Certaines grandes entreprises, comme Disney, Amazon et Apple, ont continué à dépenser de l’argent sur la plate-forme, et Musk a déclaré que d’autres annonceurs revenaient. Mais il aura besoin de plus d’annonceurs dans son coin s’il veut redresser l’activité de Twitter.

Musk a annoncé la semaine dernière que l’ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino, le remplacerait en tant que PDG. Compte tenu de sa crédibilité dans l’industrie de la publicité, elle est considérée comme quelqu’un qui peut aider à réparer la réputation de Twitter auprès des grandes marques.

« Si quelqu’un peut le faire, c’est Linda », m’a dit la semaine dernière un responsable de la publicité, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Il semble que Yaccarino ait déjà réussi à renforcer l’image de Twitter avec GroupM, l’une des meilleures agences de publicité au monde. L’agence, qui appartient à WPP, avait désigné Twitter comme une entreprise « à haut risque » avec laquelle ses clients peuvent faire de la publicité, mais, selon le Financial Times, a récemment supprimé la désignation.

Si les tweets de Musk lui attiraient une attention positive ou détournaient l’attention d’un autre problème plus important, on pourrait dire que ses tweets servaient de distraction utile ou de moyen avisé d’obtenir une couverture médiatique gratuite. Au lieu de cela, le comportement de Musk est autodestructeur. Ses tweets controversés pourraient exacerber le problème le plus pressant de Twitter : sa relation avec les annonceurs.

Le flirt continu de la théorie du complot de Musk menace de contrecarrer tout progrès réalisé par Twitter sur ce front. En novembre, le tweet de Musk faisant la promotion d’une théorie du complot sur l’attaque violente contre le mari de Nancy Pelosi a été considéré comme l’un des tournants pour de nombreux initiés de l’industrie de la publicité dans leur évaluation de la poursuite ou non de la publicité sur Twitter.

Il est clair que la promotion répétée par Musk des théories du complot a de réelles conséquences pour son entreprise. S’il existe une raison plus profonde pour laquelle Musk continue de promouvoir ces théories malgré les conséquences – au-delà du simple fait de dire ce qu’il veut dire – on peut le deviner. Quel que soit le raisonnement, Musk publie à travers la tempête de feu et attire toutes sortes d’attention. Peut-être que cela seul en vaut la peine.