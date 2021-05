Elon Musk continue de pousser son agenda sans fin sur Mars, veut que l’humanité soit une «  espèce multi-réseaux  »

Elon Musk n’arrêtera pas de tweeter sur Mars et sur la manière dont l’humanité devrait passer de la Terre à la planète Rouge. Elon Musk a mentionné ses projets d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps, et il semble que son programme ne s’arrête pas de sitôt. Le PDG de Tesla et le patron de SpaceX ont toujours été très vocaux sur ses ambitions martiennes – Elon Musk avait mentionné ses projets d’emmener des humains sur Mars pendant un certain temps et a même fixé un calendrier pour cela. En novembre de l’année dernière, Musk, qui avait évoqué à plusieurs reprises «coloniser Mars», a également annoncé qu’il souhaitait faire ses propres lois sur la planète rouge.

Tard jeudi, Musk a encore poussé son agenda sur Mars avec deux tweets. « Faites de l’humanité une espèce multiplanète! », A déclaré l’un, tandis que l’autre avait besoin de plus qu’un simple soutien scientifique – il voulait le soutien du public. « Le soutien public pour la vie sur Mars est essentiel pour y arriver », a-t-il écrit.

Le soutien du public à la vie sur Mars est essentiel pour y arriver – Elon Musk (@elonmusk) 6 mai 2021

Faites de l’humanité une espèce multiplanète! – Elon Musk (@elonmusk) 6 mai 2021

En février, Musk est apparu sur l’application Clubhouse, rejoignant Le Good Time Show où il a vraiment parlé de ses projets sur Mars. Musk a mentionné un calendrier pour amener les humains sur la planète rouge. « Cinq ans et demi », a déclaré Musk aux animateurs Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy au début de l’émission. Bien que ce ne soit pas une échéance difficile. Musk a énuméré un certain nombre de mises en garde – il y a une série d’avancées technologiques qui doivent être faites dans l’intervalle. années.

« L’important est que nous établissions Mars comme une civilisation autosuffisante », avait-il ajouté. Musk a également répondu à d’autres questions sur Mars. .

Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait ses enfants à se rendre sur Mars lors d’un futur voyage en fusée, il a répondu « si nous parlons du troisième ou du quatrième ensemble d’atterrissages sur Mars, je serais d’accord avec cela », ajoutant que « jusqu’à présent, aucun d’entre eux sautent pour aller sur Mars ».

Elon Musk semble également avoir très subtilement glissé une clause dans les termes de l’accord des services haut débit par satellite Starlink selon laquelle SpaceX établira son propre ensemble de règles sur Mars.

Les termes de l’accord Starlink se lisaient comme suit: «Pour les services fournis sur Mars, ou en transit vers Mars via Starship, ou tout autre vaisseau spatial de colonisation, les parties reconnaissent Mars comme une planète libre et qu’aucun gouvernement basé sur la Terre n’a autorité ou souveraineté sur les activités martiennes. . En conséquence, les différends seront réglés selon des principes d’autonomie, établis de bonne foi, au moment du règlement martien. »

Elon Musk veut coloniser Mars, mais il devra peut-être se concentrer sur ses problèmes sur Terre pour le moment. Par exemple, l’immense panneau d’affichage devant le siège de SpaceX le jour de la Terre, qui lui a dit de se concentrer sur la seule planète sur laquelle les humains existent, pour le moment.

