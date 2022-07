Elon Musk conclut un accord de 44 milliards de dollars pour racheter Twitter

Que ce passe-t-il Elon Musk a envoyé une lettre à Twitter disant qu’il mettait fin à un accord pour acheter l’influente société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars. Pourquoi est-ce important Twitter dit qu’il prévoit toujours de conclure l’accord, donc la décision de Musk met en place une bataille juridique entre l’entreprise et le milliardaire. La propriété de l’entreprise a également un impact sur l’avenir de Twitter, qui a du mal à attirer plus d’utilisateurs et de dollars publicitaires. Et après Twitter dit qu’il prévoit d’intenter une action en justice pour faire respecter l’accord.

Le milliardaire Elon Musk a déclaré vendredi qu’il se retirait d’un Un accord de 44 milliards de dollars pour racheter Twitterajoutant un autre rebondissement à une saga en cours dans laquelle l’entrepreneur mercuriel se présentait comme le sauveur de la liberté d’expression sur l’influent réseau social.

Musk, qui dirige également Tesla et SpaceX, a déclaré dans une lettre envoyée par son avocat que Twitter avait violé plusieurs parties de l’accord de fusion en ne fournissant pas plus d’informations sur la façon dont il estime le nombre de comptes de spam sur sa plate-forme. Twitter a rapporté qu’au premier trimestre, moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter étaient faux ou axés sur le spam, mais Musk dit que ce chiffre pourrait ne pas être exact.

“Ces informations sont fondamentales pour les performances commerciales et financières de Twitter”, lit-on dans le lettre à Twitter de l’avocat de Musk Mike Ringler. La lettre indiquait également que Twitter “semble avoir fait des déclarations fausses et trompeuses”.

Bret Taylor, président du conseil d’administration de Twitter, tweeté vendredi que l’entreprise a toujours l’intention de conclure l’affaire. “Le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d’intenter une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion”, a tweeté Taylor. “Nous sommes convaincus que nous l’emporterons devant la Cour de chancellerie du Delaware.”

Ringler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La lettre décrit également d’autres informations que Musk dit que Twitter n’a pas transmises, y compris des informations sur les conditions financières de l’entreprise et plus de détails sur la façon dont Twitter calcule les utilisateurs quotidiens qui peuvent voir des publicités. La lettre indique que Twitter a fourni à Musk certaines données, mais elle qualifie certaines des informations de “minimalement utiles”. Musk allègue également qu’une première analyse suggère que certaines des divulgations publiques de Twitter sur les utilisateurs quotidiens sont “soit fausses, soit matériellement trompeuses”. La lettre allègue en outre que Twitter a violé une autre partie de l’accord qui stipulait que l’entreprise devait demander et obtenir le consentement avant de s’écarter de “son obligation de mener ses activités dans le cours normal”, après que le réseau social a licencié des dirigeants clés, licencié du personnel et gelé embauche.

La décision de mettre fin à l’accord clôt une période tumultueuse pour Twitter, qui s’est retrouvé dans le collimateur après Musk a révélé une participation d’environ 9% dans l’entreprise début avril. Musk est apparu sur le point de rejoindre le conseil d’administration de Twitter, mais s’est retiré avant de proposer d’acheter toute l’entreprise et de la privatiser. Le conseil d’administration a tièdement accepté l’offre de Musk après avoir bricolé un financement à fort effet de levier pour l’accord.

Musc, le personne la plus riche du monde, a déclaré qu’il voulait acquérir Twitter parce qu’il pense que l’entreprise n’adhère plus aux principes de la liberté d’expression, un terme qu’il utilise à la fois vaguement et souvent. Le 26 avril, il tweeté“Par ‘liberté d’expression’, j’entends simplement ce qui correspond à la loi.”

En vertu du premier amendement de la Constitution américaine, la liberté d’expression fait référence à la protection contre l’ingérence du gouvernement. Ce ne s’applique pas aux entreprises telles que Twitter.

Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, a tweeté vendredi que la décision de Musk est un “scénario catastrophe pour Twitter et son conseil d’administration, car la société va maintenant combattre Musk dans une longue bataille judiciaire pour récupérer l’accord et/ou les frais de rupture de 1 milliard de dollars à un minimum.”

Carolina Milanesi, analyste principale de la société de conseil en intelligence de marché et en stratégie Creative Strategies, a déclaré que forcer Musk à acheter Twitter pourrait être une erreur pour le réseau social.

“Quelle entreprise veut appartenir à quelqu’un qui ne le veut pas ?” dit Milanesi. “Personnellement, je n’ai jamais cru que Musk avait un plan concret et viable pour revigorer Twitter et ses revenus.”

Twitter a du mal à rivaliser pour les dollars publicitaires et les utilisateurs avec des réseaux sociaux plus importants tels que Facebook et TikTok. Le calcul par l’entreprise des utilisateurs quotidiens qui peuvent voir des publicités n’a pas toujours été précis non plus. En avril, Twitter a révélé avoir gonflé son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens depuis 2019 en raison d’une erreur de calcul des comptes liés.

L’effondrement potentiel de l’accord pourrait également inciter la Securities and Exchange Commission à examiner davantage Musk, qui s’est opposé aux régulateurs pour avoir tweeté sur un projet de privatisation de Tesla. La divulgation par Musk de sa participation dans Twitter a été déposée tardivement et sur le mauvais formulaire.

Musk s’est insurgé contre la SEC, qui a allégué que Musk et Tesla avaient fait “faux et trompeur” déclarations lorsqu’il a tweeté le 7 août 2018, qu’il avait “financement assuré” pour privatiser la société de voitures électriques.

La SEC a conclu un accord avec Musk et Tesla qui exigeaient des amendes de 20 millions de dollars chacun. Il a également exigé que les tweets de Musk soient vérifiés par un avocat s’ils contenaient des informations importantes concernant l’entreprise. En avril, un juge fédéral a nié La demande de Musk de lever la surveillance.

Les investisseurs n’ont jamais vraiment cru que Musk achèterait Twitter. Bien que les actions de la société aient bondi après que Musk ait dévoilé sa participation, elles n’ont pas atteint le prix de 54,20 $ qu’il s’était engagé à payer. (Le prix comprend le numéro 420, l’argot pour la marijuana et un gag Musk en cours d’exécution. Sa proposition de privatiser Tesla comprenait une suggestion qu’un accord pourrait être conclu à 420 $ par action.)

Les actions Twitter ont immédiatement chuté de près de 7 % après les heures de négociation à 34,25 $ par action à la nouvelle que Musk voulait mettre fin à l’accord. L’avocat général de Twitter, quant à lui, a demandé aux employés de ne pas tweeter, Slack ou autrement discuter de l’accord maintenant que le conseil d’administration de la société a menacé de poursuites judiciaires contre Musk.

“Je sais que c’est une période incertaine, et nous apprécions votre patience et votre engagement continu envers l’important travail que nous avons en cours”, a-t-il écrit. dans une note interne vendredi. Une porte-parole de Twitter a refusé de commenter davantage.

Ian Sherr de Crumpe a contribué à ce rapport.