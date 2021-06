Elon Musk compare l’achat de puces électroniques à la ruée vers le début de la pandémie pour s’approvisionner en produits essentiels – RT USA News

Elon Musk s’est plaint qu’une pénurie mondiale de puces perturbe la chaîne d’approvisionnement de Tesla, affirmant que les entreprises qui commandent trop de microcontrôleurs sont comparables à celles qui accumulaient du papier toilette au début de la pandémie.

Tweetant mercredi, le PDG de Tesla plaint qu’il aurait « jamais rien vu de semblable » la pénurie actuelle de « puces de microcontrôleur ».

La peur de manquer provoque des commandes excessives pour toutes les entreprises, comme la pénurie de papier toilette, mais à une échelle épique.

Musk a déjà fait part de ses inquiétudes, qualifiant la pénurie de chips de « énorme problème » lors d’un appel aux résultats d’avril et reconnaissant « des difficultés insensées avec la chaîne d’approvisionnement.«





Notre plus grand défi est la chaîne d’approvisionnement, en particulier les puces de microcontrôleur. Jamais rien vu de tel. La peur de manquer provoque une surcommande de chaque entreprise – comme la pénurie de papier toilette, mais à une échelle épique. Cela dit, ce n’est évidemment pas un problème à long terme. – Elon Musk (@elonmusk) 2 juin 2021

Les puces de microcontrôleur sont utilisées dans toutes sortes d’appareils, des voitures, des téléphones et des claviers d’ordinateur aux fours à micro-ondes et aux lave-linge. La pénurie a été attribuée à une demande accrue de produits électroniques pendant la pandémie, les fabricants commandant désormais apparemment plus de puces qu’ils n’en ont besoin, craignant d’en manquer.

L’industrie automobile a été particulièrement touchée, les prix des biens augmentant également dans d’autres secteurs. Une augmentation du cloud computing et de l’extraction de crypto-monnaie a également été citée comme une des raisons de la pénurie de puces.

Lundi, Musc mentionné sur Twitter que les prix des voitures augmentaient en raison de la forte pression de la chaîne d’approvisionnement, en particulier avec les matières premières.



Il a été rapporté le mois dernier que la pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2023. Dans son tweet de mercredi, cependant, Musk a suggéré que le problème n’était pas à long terme.



La majorité des puces sont actuellement produites en Asie, mais le président américain Joe Biden a déclaré en février qu’il chercherait 37 milliards de dollars pour accélérer la fabrication nationale de puces.





La pénurie de papier toilette a été observée aux États-Unis en mars et avril de l’année dernière lorsque les gens se sont précipités pour acheter le strict nécessaire au début du verrouillage de Covid-19. Il a été rapporté que près de la moitié de toutes les épiceries du pays étaient à court de papier toilette à la mi-avril.

La pénurie est même devenue un mème pendant la quarantaine, avec des publications sur les réseaux sociaux sur le stockage ou la substitution devenant virales.

