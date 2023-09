Elon Musk « commet le mal » en bloquant l’accès à Internet, déclare un haut conseiller ukrainien

Dans un message sur X – anciennement connu sous le nom de Twitter – jeudi soir, Musk a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de rejeter une demande d’urgence de l’Ukraine « pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol ». Il n’a pas donné la date de la demande et l’extrait ne l’a pas précisé.

« L’intention évidente est de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage », a écrit Musk. « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

Mykhailo Podolyak, l’un des principaux conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a critiqué la décision dans un article sur X, accusant Musk de « commettre le mal » et défendant « les criminels de guerre et leur désir de commettre des meurtres ».

Parfois, une erreur est bien plus qu’une simple erreur. En ne permettant pas aux drones ukrainiens de détruire une partie de la flotte militaire (!) russe via #Starlink ingérence, @Elon Musk a permis à cette flotte de tirer des missiles Kalibr sur les villes ukrainiennes. En conséquence, les civils, les enfants sont…

La Russie, qui s’est emparée de la péninsule stratégique de Crimée en 2014, base sa flotte de la mer Noire à Sébastopol et a utilisé cette flotte dans le cadre d’un blocus de fait des ports ukrainiens depuis son invasion à grande échelle en 2022.

La flotte russe tire des missiles de croisière sur des cibles civiles ukrainiennes et Kiev a lancé des attaques contre des navires russes à l’aide de drones maritimes.

Selon CNN, la nouvelle biographie de Walter Isaacson, « Elon Musk », qui sera publiée mardi par Simon & Schuster, affirme que lorsque des drones sous-marins ukrainiens chargés d’explosifs se sont approchés l’année dernière de la flotte russe, ils « ont perdu la connectivité et se sont échoués sans danger ».

CNN a déclaré que, selon la biographie, cela était basé sur les conversations de Musk avec de hauts responsables russes et sur ses craintes d’un « mini-Pearl Harbor ».

SpaceX, grâce à des dons privés et dans le cadre d’un contrat distinct avec une agence américaine d’aide étrangère, fournit aux Ukrainiens et à l’armée du pays le service Internet Starlink, un réseau en croissance rapide de plus de 4 000 satellites en orbite terrestre basse, depuis le début du guerre en 2022.