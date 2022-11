Elon Musk commence à licencier sur Twitter

SAN FRANCISCO – Elon Musk commencera à licencier des employés de Twitter vendredi, éliminant les 7 500 employés de la société de médias sociaux un peu plus d’une semaine après avoir terminé son rachat à succès.

Les employés de Twitter ont été informés dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise que les licenciements devaient commencer, selon une copie du message vu par le New York Times. Selon des messages internes et un investisseur, environ la moitié des travailleurs de l’entreprise semblaient sur le point de perdre leur emploi, bien que le décompte final puisse prendre du temps à devenir clair. L’e-mail a demandé aux employés de Twitter de rentrer chez eux et de ne pas retourner dans les bureaux vendredi pendant que les coupes se poursuivaient.

M. Musk a finalisé son achat de 44 milliards de dollars de Twitter le 27 octobre et a immédiatement limogé son directeur général et d’autres cadres supérieurs. De plus en plus de cadres ont depuis démissionné ou ont été licenciés, tandis que les managers ont été invités à dresser des listes d’employés performants et peu performants, probablement en vue de suppressions d’emplois.

M. Musk, l’homme le plus riche du monde, fait face à des pressions pour que Twitter fonctionne financièrement. L’accord était le plus grand rachat par emprunt d’une entreprise technologique de l’histoire. Le milliardaire a également chargé environ 13 milliards de dollars de dettes sur Twitter pour l’acquisition et doit payer environ 1 milliard de dollars par an en paiements d’intérêts. Mais Twitter a souvent perdu de l’argent et sa trésorerie n’est pas solide. M. Musk pourrait bénéficier d’une réduction des coûts afin que l’entreprise soit moins coûteuse à exploiter.