Elon Musk commence à licencier sur Twitter

Elon Musk commencera à licencier des employés de Twitter vendredi, selon un e-mail à l’échelle de l’entreprise jeudi soir, alors que le milliardaire de la technologie tente de réduire les coûts après avoir acheté l’influent réseau social.

« Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous passerons par le difficile processus de réduction de notre main-d’œuvre mondiale », a déclaré l’e-mail non signé, selon le New York Times et le Washington Post. “Nous reconnaissons que cela aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté de précieuses contributions à Twitter, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l’entreprise à l’avenir.”

Tous les employés de Twitter apprendront leur statut d’emploi dans l’entreprise d’ici 9 h 00 PT vendredi, par le biais d’un e-mail avec pour objet “Votre rôle chez Twitter”, indique l’avis.

Twitter compte actuellement environ 7 500 travailleurs, mais il n’était pas immédiatement clair combien seraient touchés par les licenciements. La société compte 238 millions d’utilisateurs quotidiens sur sa plateforme qui peuvent voir des publicités.

Bloomberg a rapporté cette semaine que Musk prévoyait de supprimer environ 3 700 emplois chez Twitter, soit environ la moitié de ses effectifs. Le Washington Postcitant des documents internes et des entretiens, a rendu compte en octobre des plans de Musk pour réduire le personnel.

Cette décision est intervenue après que Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars et a licencié plusieurs dirigeants. Musk, un utilisateur passionné de Twitter, a déclaré que l’entreprise avait beaucoup de potentiel qu’il envisageait de débloquer. Mais il a également été l’un des critiques les plus virulents de Twitter, accusant la société de “ne pas respecter les principes de la liberté d’expression” et l’induisant en erreur sur le nombre de spams ou de faux comptes sur la plateforme.

Musk a tenté de se retirer de l’accord, mais Twitter l’a poursuivi pour faire respecter l’accord.

En octobre, Temps a rapporté que les employés de Twitter avaient écrit une lettre au conseil d’administration de l’entreprise, à Musk et au personnel, notant que les réductions d’effectifs “nuiraient à la capacité de Twitter à servir la conversation publique”.

“Une menace de cette ampleur est imprudente, sape la confiance de nos utilisateurs et clients dans notre plate-forme et constitue un acte transparent d’intimidation des travailleurs”, ont déclaré les travailleurs anonymes dans la lettre. À l’époque, le Post a rapporté que Musk prévoyait de supprimer 75% des effectifs de Twitter, mais le milliardaire aurait nié cela lors d’une réunion avec des employés.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a déjà suggéré plusieurs changements qu’il souhaite apporter à la plateforme, comme la création d’un conseil de modération de contenu. D’autres idées impliquent des moyens de gagner de l’argent en dehors de la publicité. Cela inclut de faire payer aux utilisateurs de Twitter 8 $ par mois pour un plan d’abonnement où ils obtiendraient une coche bleue vérifiée et d’autres fonctionnalités. Musk a également signalé qu’il souhaitait relancer Vine, une application vidéo abrégée que Twitter a fermée en 2017.