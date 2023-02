Elon Musk, co-fondateur du créateur de ChatGPT OpenAI, met en garde contre les risques pour la société de l’IA

ChatGPT montre que l’intelligence artificielle est devenue incroyablement avancée – et que c’est quelque chose dont nous devrions tous nous inquiéter, selon le milliardaire technologique Elon Musk.

“L’IA est l’un des plus grands risques pour l’avenir de la civilisation”, a déclaré Musk aux participants au Sommet mondial du gouvernement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, peu après avoir mentionné le développement de ChatGPT.

“C’est à la fois positif ou négatif et il a une grande, grande promesse, une grande capacité”, a déclaré Musk. Mais, a-t-il souligné, “cela s’accompagne d’un grand danger”.

Le Tesla SpaceX et le patron de Twitter ont été interrogés sur la façon dont il voit la technologie se développer dans 10 ans.

Musk est co-fondateur d’OpenAI, la startup américaine qui a développé ChatGPT, un outil d’IA dit génératif qui renvoie des réponses de type humain aux invites de l’utilisateur.

ChatGPT est une forme avancée d’IA alimentée par un grand modèle de langage appelé GPT-3. Il est programmé pour comprendre le langage humain et générer des réponses basées sur d’énormes masses de données.

ChatGPT “a illustré aux gens à quel point l’IA est devenue avancée”, selon Musk. “L’IA a été avancée pendant un certain temps. Elle n’avait tout simplement pas d’interface utilisateur accessible à la plupart des gens.”

Alors que les voitures, les avions et les médicaments doivent respecter les normes de sécurité réglementaires, l’IA n’a pas encore de règles ou de réglementations pour contrôler son développement, a-t-il ajouté.

“Je pense que nous devons réglementer la sécurité de l’IA, franchement”, a déclaré Musk. “C’est, je pense, en fait un plus grand risque pour la société que les voitures, les avions ou les médicaments.”

La réglementation “peut ralentir un peu l’IA, mais je pense que cela pourrait aussi être une bonne chose”, a ajouté Musk.

Le milliardaire a longtemps mis en garde contre les dangers d’un développement sans entrave de l’IA. Il a dit un jour que l’intelligence artificielle était “beaucoup plus dangereuse” que les ogives nucléaires.

Ses propos ont plus de gravité aujourd’hui, alors que la montée en puissance de ChatGPT menace de bouleverser le marché du travail avec une écriture plus avancée et plus humaine.

Musk a quitté le conseil d’administration d’OpenAI en 2018 et ne détient plus de participation dans l’entreprise.

“Initialement, il a été créé en tant qu’association open source à but non lucratif. Maintenant, il s’agit d’une source fermée et à but lucratif. Je n’ai pas de participation ouverte dans OpenAI, je ne suis pas non plus membre du conseil d’administration et je ne le contrôle en aucune façon.”

La décision de Musk d’établir OpenAI s’explique en partie par le fait que “Google n’accordait pas suffisamment d’attention à la sécurité de l’IA”, a-t-il déclaré.

ChatGPT a conduit à une bataille passionnée entre Google un titan de la recherche sur Internet, et Microsoft qui a investi dans OpenAI et intégré son logiciel dans son navigateur Web Bing.

Google a riposté à ChatGPT avec son propre outil rival, appelé Bard. La société rattrape son retard, les investisseurs se demandant si ChatGPT constituera une menace pour sa domination dans la recherche sur le Web.

VIDÉO: Les passionnés de crypto veulent refaire Internet avec “Web3”. Voici ce que cela signifie