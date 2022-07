Elon Musk claque Wikipédia au milieu de la controverse sur l’édition de pages sur la « récession »

Elon Musk, vendredi, s’est moqué de Wikipédia en déclarant que la plate-forme “perd son objectivité”. Wikipédia est récemment devenu le sujet de discussion après avoir gelé les modifications de sa page sur la récession et l’avoir rendue semi-protégée. Conformément à la politique de Wikipédia, les utilisateurs nouveaux et non enregistrés ne sont pas autorisés à modifier les pages semi-protégées.

Musk, réagissant à un tweet qui disait : « Wikipédia est maintenant une arme », a déclaré que Wikipédia perdait son objectivité et a tagué le fondateur de la plateforme, Jimmy Wales. Regarde:

wikipedia est maintenant une arme – Mike Solana (@micsolana) 28 juillet 2022

Wikipédia perd son objectivité @jimmy_wales – Elon Musk (@elonmusk) 29 juillet 2022

La page Wikipedia pour la définition de la récession s’est retrouvée coincée entre une guerre d’édition féroce après que l’économie américaine a présenté un PIB négatif pour le deuxième trimestre consécutif, tandis que l’administration Biden a résisté à qualifier l’économie actuelle de récession.

Le président Joe Biden a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de ralentissement économique et a vanté les faits concernant la croissance record de l’emploi, le faible taux de chômage et les investissements des entreprises. “Cela ne ressemble pas à une récession pour moi”, a déclaré Biden, comme l’a rapporté Reuters.

De nombreux économistes pensent que deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB indiquent que l’économie est en récession. Alors que le National Bureau of Economic Research (NBER), une organisation américaine à but non lucratif, définit une récession comme “une baisse significative de l’activité économique répartie sur le marché pendant plus de quelques mois”. La définition donnée par le NBER est largement acceptée aux États-Unis.

Cette bataille sémantique a abouti à la page Wikipedia sur la récession témoin de plus de 180 modifications en une semaine, selon l’historique de la page. Avant cela, la page n’a été modifiée que 24 fois au total en 2022. Désormais, la page sur la récession sur Wikipédia affiche une icône de cadenas dans le coin supérieur droit indiquant que la page est protégée contre les modifications des utilisateurs nouveaux et non enregistrés.

Le point de vue de Musk sur l’objectivité de Wikipédia a suscité de multiples réactions de la part des utilisateurs de Twitter, dont beaucoup ont répondu et étaient d’accord avec lui. De nombreux commentaires ont accusé Wikipédia de soutenir l’idée de récession de l’administration Biden.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici