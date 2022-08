Elon Musk cite un dénonciateur dans le but de se débarrasser de l’accord Twitter

Un nouveau dossier cite les révélations de l’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko, dans sa dernière tentative pour annuler l’accord

Twitter n’a pas seulement déformé le nombre de bots et de comptes de spam sur sa plate-forme, il a trompé les régulateurs sur sa vulnérabilité aux menaces de sécurité, ont accusé les avocats d’Elon Musk. Les allégations font partie des derniers efforts du magnat Tesla pour déchirer l’accord qu’il a conclu en avril pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars.

L’équipe juridique du milliardaire a déposé une assignation à comparaître pour “Documents et communications” pour soutenir certaines des affirmations de l’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, qui a été licencié de l’entreprise plus tôt cette année avant de devenir un lanceur d’alerte.

Zatko a allégué que Twitter avait violé un décret de consentement de 2011 sur la confidentialité des données de la Federal Trade Commission et avait généralement ignoré son “obligations en vertu de la confidentialité des données, des pratiques commerciales déloyales et des lois et réglementations sur la protection des consommateurs.” La société aurait donné aux agents du gouvernement indien l’accès aux données confidentielles des utilisateurs, un acte si flagrant qu’il pourrait constituer un “Effet négatif important sur la société” et saborder l’affaire, ont écrit les avocats de Musk.

L’équipe juridique est particulièrement intéressée par les informations que Zatko pourrait avoir concernant “Le suivi et la mesure de l’engagement des utilisateurs par Twitter.” Le pirate devenu expert en cybersécurité a également suggéré que Twitter avait induit les régulateurs en erreur sur ses efforts anti-spam et anti-bot, ainsi que sur sa capacité à protéger le site contre les menaces de sécurité.

“Si vrai,” Les avocats de Musk ont ​​écrit dans la lettre de licenciement de lundi, les allégations de Zatko “démontrer que Twitter a violé” plusieurs des dispositions de l’accord Musk, y compris son insistance sur le fait qu’il est totalement conforme à la loi et totalement honnête avec les régulateurs.

La deuxième lettre de résiliation développe les plaintes du dépôt initial de juillet pour mettre fin à l’achat, dans lequel Musk alléguait que Twitter l’avait délibérément trompé en « erreur de calcul » ses faux comptes et spams et bloquer les demandes d’informations supplémentaires.

Les avocats de Musk ont ​​souligné dans la lettre de lundi que le géant des médias sociaux fait déjà face à de multiples enquêtes du Congrès, à des enquêtes potentielles du ministère de la Justice et de la FTC et à des enquêtes des régulateurs européens de la confidentialité des données depuis que Mudge est devenu public. Leurs derniers arguments doivent être entendus en octobre devant le Delaware Chancery Court.