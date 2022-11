Elon Musk célèbre Halloween avec le logo Twitter Bird gravé dans la citrouille

On dirait que le milliardaire Elon Musk organise un gala Halloween cette année après sa prise de contrôle de Twitter. Vendredi, il a confirmé sa prise de contrôle de Twitter et avec cela, il a décidé d’agir contre certains des employés les mieux classés de la plateforme, dont le PDG de Twitter, Parag Agrawal. Maintenant, le chef de Tesla a pris son compte Twitter officiel et a partagé une image d’Halloween. Sur la photo, une citrouille peut être vue avec un chien. La citrouille a l’oiseau Twitter gravé dessus. Non seulement cela, mais avec lui, il y a un chien dogecoin, que l’on peut voir portant un t-shirt Twitter.

L’image a été partagée avec un emoji clin d’œil. Il est maintenant devenu viral et a recueilli plus de 100 000 likes.

Dans la section des commentaires, les internautes spéculent si le tweet signifie quelque chose. “Il s’agit d’un dogcoin portant des vêtements Twitter, ce qui profite grandement au dogcoin”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Elon Musk a tweeté ceci, puis la valeur du dogecoin a grimpé en flèche, toute cette crypto est portée sur le dos de lui manipulant ses prix lol”, a commenté un autre utilisateur de Twitter.

“Je suis un peu excité”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo de Musk entrant dans le bureau de Twitter à San Francisco est devenue virale sur les réseaux sociaux. Parallèlement à cela, le chef de Tesla a également changé sa biographie en “Chief Twit”. Dans la vidéo, on voit Musk portant l’évier et disant en disant qu’il essayait de s’enfoncer. lire la légende de la vidéo. On peut le voir entrer joyeusement dans le bureau, avec un zèle total.

Juste en dessous de la vidéo, il a mis à jour, “Rencontrer beaucoup de gens sympas sur Twitter aujourd’hui!” Un utilisateur de Twitter a écrit : “la restauration de tous mes comptes devrait être la priorité n°1”. Une autre personne a écrit : « Je ne peux même pas calculer combien d’argent je paierais pour lire le chat Slack des employés de Twitter aujourd’hui. Je paierais certainement un supplément pour lire les pensées des “modérateurs de contenu”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici