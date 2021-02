Les films de science-fiction, bien que souvent de fiction, dépeignent un monde que nous ne voudrions pas voir. Ils sont un message sur ce qu’il ne faut pas faire, sur où la science devrait s’arrêter, car souvent les conséquences de cette science peuvent être dévastatrices. Elon Musk a peut-être manqué ce message.

Le PDG de Tesla et patron de SpaceX et actuellement l’homme le plus riche du monde, Elon Musk a récemment affirmé que l’une de ses startups avait câblé un singe pour jouer à des jeux vidéo. Le singe a des fils dans son cerveau qui lui permettent de jouer à des jeux vidéo, a déclaré le patron de Tesla Musk, ajoutant que le singe était heureux.

Musk a également déclaré que les vidéos du singe filaire seront publiées dans un mois environ. Il a fait les révélations en parlant sur Clubhouse, une application sociale privée où les utilisateurs organisent des conversations informelles.

« Nous avons un singe avec un implant sans fil dans son crâne avec de minuscules fils qui peut jouer à des jeux vidéo avec son esprit », at-il dit cité par le Bloomberg. « Vous ne pouvez pas voir où se trouve l’implant et c’est un singe heureux. Nous avons les plus belles installations pour les singes au monde. Nous voulons qu’ils jouent au mind-Pong les uns avec les autres », a-t-il déclaré lors d’une discussion au Clubhouse. « C’est un singe heureux. »

Il a expliqué que « l’idée avec un lien neuronal traite des lésions cérébrales et vertébrales » et rattrape la perte de capacité des gens avec une puce implantée.

«Il existe des versions primitives de cet appareil avec des fils qui sortent de votre tête, mais c’est comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils qui entrent dans votre cerveau», a-t-il déclaré. «C’est un singe heureux» ajouta Musk.

La nouvelle, cependant, ne s’est pas très bien déroulée sur Twitter, où tout le monde, à l’exception d’Elon Musk, a pensé au même scénario: la planète des singes.

Un bref résumé de la planète des singes (trilogie) consiste à trouver un remède contre la maladie d’Alzheimer et à le tester sur des singes. Un singe nouveau-né est adopté par le scientifique une fois le projet terminé. Le singe devient super intelligent et est au début inoffensif – et ensuite, tout l’enfer se déchaîne et il parvient à libérer ses camarades primates et à provoquer un affrontement avec les forces de l’ordre sur le Golden Gate Bridge dans le but de s’échapper. la forêt: mais pas avant de causer des dommages importants aux humains.

Cela ressemble étrangement au début du projet de Musk?

Elon Musk n’est pas cool avec tout le monde qui développe des robots mais c’est cool de monter sur la planète des singes? Parlez de jouer avec le feu – Sir Sephy (@SirSephy) 1 février 2021

C’est exactement comme ça que commence « La planète des singes Terminator ». – Choux de Bruxelles et bacon (@TARDIStourguide) 2 février 2021

Quelle surprise, j’ai regardé 3 films aujourd’hui sur La Planète des Singes. – Scripw (@scriptedwin) 2 février 2021

C’est le moment idéal pour rappeler à tout le monde que la trilogie Planet of the Apes est la meilleure trilogie à succès depuis LoTR. La seule trilogie de mémoire récente qui s’appuie de manière distincte, percutante et réussie sur son film précédent et le surpasse. https://t.co/dxRXFTgYmi – Foghorn leghorny pour le socialisme (@_alexpowell_) 2 février 2021

Absolument pas si je voyais des publicités de jeux mobiles mais elles étaient dans ma tête, je me tuerais – Safwat Waleed (@ Safwatric420) 1 février 2021

Musk a également laissé entendre que les essais sur l’homme pourraient commencer très bientôt.

Neuralink travaille très dur pour garantir la sécurité des implants et est en étroite communication avec la FDA. Si les choses se passent bien, nous pourrons peut-être faire des premiers essais sur l’homme plus tard cette année. – Elon Musk (@elonmusk) 1 février 2021

Le bien-être animal dans le domaine de la science est, naturellement, une préoccupation pour de nombreux groupes, mais Musk a affirmé qu’un inspecteur du département américain de l’Agriculture a déclaré que le laboratoire Neuralink était «la plus belle installation de singes» qu’ils avaient examinée.