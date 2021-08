3964304Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, est à nouveau à la mode sur les réseaux sociaux après avoir accidentellement appuyé sur le bouton de suivi sur Twitter et en avoir informé le monde. Après que Musk ait suivi l’un de ses abonnés, le fan a écrit dans un tweet: « Merci pour le suivi. Je suis ravie et honorée. » Cependant, Musk a répondu par un simple « Désolé, tapotement accidentel » à son tweet.

L’échange a suffi à créer un buzz sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter ayant suscité des réactions hilarantes.

Elon pouvez-vous accidentellement appuyer dessus – Morgan Sarkissian 💎🙆🏼‍♀️ (@Helloimmorgan) 30 juillet 2021

Comment peut-on appuyer et suivre accidentellement ? Il faut quelques tapotements pour arriver au robinet suivant. Hmmm — Jason Rambo (@Jason_Rambo) 30 juillet 2021

Je n’aurais pas dû tweeter ça. J’aurais dû lui envoyer votre proposition commerciale. Vous auriez dû l’utiliser pour lui envoyer une proposition commerciale, opportunité perdue, le tout pour des likes. 😭— Simba (@iNkosi_uSimba) 31 juillet 2021

Un utilisateur a commenté que ce devait être le fils de Musk, X Æ A-Xii, qui avait fait le suivi accidentel. Il a écrit: « Cela a dû être un petit X qui déconne », ce à quoi Musk a répondu: « Il aime jouer avec mon téléphone. Il a pris de nombreuses vidéos déroutantes. »

Il aime jouer avec mon téléphone. Il y a beaucoup de vidéos déroutantes qu’il a prises. — Elon Musk (@elonmusk) 30 juillet 2021

Musk est assez actif sur Twitter. Récemment, il a tweeté sur les frais de l’App Store d’Apple, en soutien à Epic Games, une société de jeux qui a mené une bataille juridique contre Apple au sujet de la commission du géant basé à Cupertino qu’elle facture aux développeurs pour les achats intégrés. Dans son tweet, il a déclaré qu’il pensait que les frais de l’App Store d’Apple étaient une « taxe mondiale de facto sur Internet ». Musk a également exprimé ouvertement son soutien à Epic dans sa lutte contre Apple. Internet. Epic a raison », a déclaré Musk.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici