Elon Musk bannit Kathy Griffin et elle tweete du compte de sa mère décédée – Hollywood Life

“Désolé d’être un absolutiste de la liberté d’expression”, Elon Musk tweeté en mars. Sept mois et 44 milliards de dollars plus tard, Elon, 51 ans, s’est lancé dans une frénésie d’interdiction, donnant des coups de pied Kathy Griffon et d’autres de Twitter pour se moquer de lui. Kathy, 62 ans, a participé à la tendance virale des utilisateurs à changer leurs noms d’affichage et leurs icônes – et non leurs véritables identifiants Twitter – pour lire et ressembler à « Elon Musk ». Après qu’Elon ait banni Kathy, il a déclaré qu’elle avait été “suspendue pour s’être fait passer pour un comédien”. Cela a incité Kathy à tweeter depuis le compte appartenant à sa défunte mère, Maggie Griffon. « Je veux dire… tu as volé cette blague, connard », a tweeté Kathy via @TipItMaggieG. “Les gens publient cette blague depuis des heures, espèce de pirate.”

«Écoutez, s’il vous plaît, faites un meilleur travail en dirigeant cette entreprise. Cela signifiait quelque chose », a déclaré Kathy sur le compte de sa mère. En répondant à quelqu’un demandant pourquoi Kathy a été bannie, le Ma vie sur la D-List La star a tweeté : « Honnêtement, je pense que c’est parce que c’est moi, et parce que les tweets que j’essayais d’écrire avec sa voix étaient des pro-démocrates et avaient des hashtags comme #VoteBlueToProtectWomen et #voteblue et pro @BetoORourke, etc.

Kathy, Sarah Silverman, et Des hommes fousc’est Sommer riche faisaient partie de ceux dont les comptes ont été interdits après avoir participé au mème clone viral “Elon”. L’usurpation d’identité généralisée a été faite comme un moyen de se moquer de Musk après sa première semaine en tant que “Chief Twit”, avec sa décision d’instituer des frais mensuels de 8 $ pour le statut de vérification (tout en licenciant également la moitié du personnel de l’entreprise.) “À l’avenir, tout Twitter les poignées se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la « parodie » seront définitivement suspendues », tweeté Musc. “Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue », a-t-il déclaré. ajoutée.

“Tout changement de nom entraînera une perte temporaire de la coche vérifiée”, a-t-il déclaré. La bête quotidienne a souligné que cette décision contredit apparemment ce qu’Elon a tweeté le 28 octobre, les nouveaux propriétaires déclarant: «Twitter formera un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers. Aucune décision majeure en matière de contenu ou de rétablissement de compte ne sera prise avant la réunion de ce conseil. »

Elon a également abordé les licenciements généralisés le 4 novembre. Toutes les personnes sorties se sont vu offrir 3 mois d’indemnité de départ, soit 50% de plus que l’obligation légale », a-t-il déclaré. tweeté. La perte de revenus survient alors que les marques ont suspendu la publicité sur Twitter après l’acquisition de Musk depuis que l’application a vu un “pic immédiat, visible et mesurable” dans le discours de haine après qu’Elon a pris le relais, selon CBS News.

Cependant, Twitter aurait demandé à certains des travailleurs licenciés de revenir, selon Nouvelles Bloomberg. “Certains de ceux à qui on demande de revenir ont été licenciés par erreur. D’autres ont été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk », selon le rapport.