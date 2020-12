Le PDG de Tesla, Elon Musk, a envoyé mardi un e-mail aux employés les avertissant qu’ils doivent contrôler leurs dépenses afin de continuer à générer des bénéfices trimestriels, même si les actions de Tesla se négocient à des niveaux records avant l’inclusion de la société dans le S&P 500.

Cette année, entre autres choses, Tesla a commencé à dépenser pour construire une nouvelle usine près d’Austin, au Texas, et une autre près de Berlin. L’entreprise a également entrepris une rénovation de ses installations de peinture, qui font partie de son usine d’assemblage de véhicules aux États-Unis à Fremont, en Californie.

« Les investisseurs nous accordent beaucoup de crédit pour la rentabilité future, mais si, à un moment donné, ils concluent que cela n’arrivera pas, notre action sera immédiatement écrasée comme un souffle sous un marteau! » Musk a écrit dans l’e-mail, qui a été obtenu par CNBC.

Le site d’information sur les véhicules électriques Electrek a précédemment rapporté le contenu du courrier électronique de Musk.

Au début de 2020, au milieu de la stagnation des ventes d’automobiles dans le monde entier, Tesla a temporairement réduit le salaire de certains employés, réduit les contrats avec les travailleurs temporaires et licencié un nombre non divulgué de travailleurs après un processus annuel d’évaluation des performances. Il a depuis réembauché des entrepreneurs et rétabli le salaire des employés.

L’e-mail de mardi fait écho aux déclarations précédentes de Musk mais ne précise pas comment Tesla prévoit de gérer son budget.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre de la société, Musk a déclaré aux analystes et aux actionnaires: « Nous essayons de dépenser de l’argent au taux le plus rapide possible et de ne pas le gaspiller. »

Mais lors de ce même appel, le directeur financier de Tesla, Zachary Kirkhorn, a déclaré que Tesla prévoyait d’augmenter ses dépenses en capital de 2 milliards de dollars par rapport à ses plans antérieurs à 2,5 milliards de dollars en 2021 et 2022. Entre autres choses, a-t-il déclaré, l’augmentation des dépenses permettrait à Tesla de » dans la source « des choses comme une partie de sa fabrication de cellules de batterie.

Tesla a levé 5 milliards de dollars en septembre grâce à une augmentation de capital, mais doit rembourser environ 1 milliard de dollars au cours de ce quatrième trimestre lié aux conversions.

Les actions de Tesla se négociaient au-dessus de 580 $ avant la clôture du marché mardi.

Voici l’e-mail complet de Musk partagé avec les employés, tel que transcrit par CNBC: