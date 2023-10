Elon Musk envisage de transformer X, anciennement Twitter, en un centre financier global qui remplacera complètement le besoin de banques. Et il compte le faire dans un an.

Musk a partagé ses idées lors d’un appel à tous avec les employés jeudi. Le bord entendu l’enregistrement audio de l’appel et a été le premier à le signaler.

Musk envisage de faire pivoter X vers la fintech

Musk a déjà partagé ses idées sur l’offre de plusieurs services financiers sur X. En fait, il l’a dit dès son tout premier rencontre avec les employés de Twittermais il semble que ses ambitions aient continué de grandir.

“S’il s’agit d’argent. Ce sera sur notre plateforme. De l’argent ou des titres ou autre. Donc, ce n’est pas simplement” envoyer 20 $ à mon ami. Je parle du fait que vous n’aurez pas besoin d’un compte bancaire”, a-t-il déclaré jeudi. “Cela m’épaterait si nous ne mettions pas cela en place d’ici la fin de l’année prochaine.”

Ce n’est un secret pour personne que le changement de marque quelque peu précipité de Twitter rappelle X.com, le projet de banque en ligne de Musk qui a fusionné avec Confinity en 2000, devenu plus tard PayPal. Et Musk pense que sa vision originale pour X.com est toujours réalisable.

“La feuille de route du produit X/PayPal a été rédigée par moi-même et David Sacks en juillet 2000”, a-t-il déclaré. “Et pour une raison quelconque, PayPal, une fois devenu eBay, non seulement ils ont pas implémenté le reste de la liste, mais ils ont en fait annulé un certain nombre de fonctionnalités clés, ce qui est fou. »

En d’autres termes, les prêts, les cartes de débit, l’épargne – ainsi que la possibilité pour les utilisateurs de s’envoyer de l’argent, où qu’ils se trouvent – ​​pourraient tous être un jour sous l’égide de X.

Dans un récent article de blog, la PDG Linda Yaccarino a brièvement mentionné les paiements. “Nous voulons que l’argent sur X circule aussi librement que l’information et les conversations. Nous avons déjà obtenu des licences de premier émetteur d’argent dans plusieurs États, et nous nous dirigeons vers le lancement d’un système de paiement mondial – plus bientôt”, a-t-elle écrit.

Les idées de Musk ne semblent pas si étranges si l’on considère des services tels que WeChat, une plate-forme de médias sociaux basée en Chine qui propose également des transferts d’argent, des paiements et d’autres services financiers. Mais cela pourrait être un défi de taille étant donné que les utilisateurs actifs quotidiens de X seraient en chute libre. De plus, convaincre les utilisateurs de passer à son niveau payant a été un défi.

X affirme que les abonnés Premium passent trois fois plus de temps sur la plateforme que les non-abonnés. Ce qui est peut-être révélateur, c’est que la société ne mentionne pas combien d’abonnés Premium se sont inscrits jusqu’à présent.