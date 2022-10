Elon Musk aurait proposé d’aller de l’avant avec un accord Twitter de 44 milliards de dollars

Le milliardaire Elon Musk aurait changé d’avis sur l’achat de Twitter une fois de plus.

Mardi, Bloomberg a rapporté que Musk avait proposé d’aller de l’avant avec l’achat de la société au prix d’offre initial de 54,20 $ par action. Bloomberg, citant des sources anonymes, a rapporté que Musk avait suggéré l’idée dans une lettre à la société de médias sociaux.

Twitter et Musk sont actuellement dans une bataille juridique concernant un accord de 44 milliards de dollars que Musk a tenté de mettre fin. La lettre pourrait être un signe que Twitter et Musk se rapprochent de la résolution de leur différend juridique. L’hésitation de Musk à acheter Twitter a créé une incertitude quant à l’avenir du réseau social. L’avocat de Twitter et Musk, Mike Ringler, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Washington Postcitant une personne familière avec les négociations, a rapporté que Twitter envisageait la proposition de Musk et ne prévoyait pas d’agir avant au moins un autre jour.

Musk a accepté d’acheter Twitter pour 54,20 $ par action en avril, mais a changé d’avis et a tenté de se retirer de l’accord en juillet. Cela a incité Twitter à poursuivre Musk, alléguant dans un procès que la raison pour laquelle le leader de Tesla et SpaceX ne voulait plus acheter le réseau social était que sa richesse personnelle avait chuté. Musk, quant à lui, a accusé Twitter de déformer ou d’omettre des informations, notamment sur le nombre de faux comptes et de spams sur sa plateforme.

Twitter et Musk doivent s’affronter lors d’un procès de cinq jours devant le Delaware Chancery Court le 17 octobre.