Elon Musk aurait dû l’appeler «ASD» sur SNL. Asperger est nazi et dépassé

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a récemment affirmé être la première personne atteinte du syndrome d’Asperger à avoir animé un épisode de Saturday Night Live. La révélation est arrivée samedi et a suscité de nombreuses réactions positives, en particulier de la part de personnes vivant avec des troubles neurologiques ou développementaux comme Autism qui ont salué Musk pour avoir augmenté la représentation des personnes handicapées dans une émission populaire aux heures de grande écoute. Cependant, tous n’ont pas été impressionnés. Peu de temps après que Musk a admis qu’il souffrait d’Asperger, beaucoup ont critiqué le milliardaire pour avoir utilisé le terme syndrome d’Asperger pour décrire son handicap, au lieu d’utiliser le terme « trouble du spectre autistique » ou TSA – le terme utilisé pour décrire la maladie médicalement aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’Asperger?

Le syndrome d’Asperger ou SA est un trouble du développement neurologique dans le spectre de l’autisme qui affecte les enfants à un jeune âge et peut entraîner des difficultés d’interaction sociale et de communication qui se manifestent tout au long de la vie. Le trouble est également caractérisé par des modèles de comportement ou d’intérêt restreints ou répétitifs. Les personnes identifiées avec le syndrome d’Asperger affichent souvent un degré de fonctionnalité plus élevé que l’autisme sévère.

Le syndrome d’Asperger (ou trouble d’Asperger) a été identifié pour la première fois dans les années 1940 par un médecin et pédiatre viennois nommé Hans Asperger. Le médecin a identifié l’ensemble des caractéristiques identifiées avec l’autisme, y compris des difficultés d’élocution et des compétences de communication sociale défectueuses chez les jeunes garçons malgré le développement du langage de travail ou de l’intelligence.

Qu’est-ce que le TSA?

Auparavant, Asperger était considéré comme un trouble distinct. Mais en 2013, le guide universel de la santé mentale de l’American Psychiatric Association, intitulé « Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5) » a changé la classification. Aujourd’hui, l’ensemble des caractéristiques associées à la maladie d’Asperger ne sont pas traités comme un trouble distinct, mais comme faisant partie du «trouble du spectre autistique» plus large, parfois appelé «TSA de haut fonctionnement».

Alors que la déclassification d’Asperger en tant que trouble distinct a conduit les chercheurs et les praticiens de la santé mentale à exhorter les gens à éliminer progressivement l’utilisation du terme « Asperger », il y a aussi une deuxième raison pour laquelle l’utilisation du terme a été découragée ces dernières années – c’est L’héritage nazi.

Qu’y a-t-il de mal à dire celui d’Asperger?

Une étude publiée dans Molecular Austims a précédemment noté que le médecin viennois Hans Asperger avait une collusion plus profonde avec l’administration nazie en Allemagne sous Adolf Hitler que ce que l’on avait précédemment reconnu. L’historien et auteur de l’article Herwig Czech a analysé plusieurs publications faites par Aspergers pendant les années nazies ainsi que ses écrits personnels, ses dossiers de patients et ses dossiers parmi d’autres archives de documents jusque-là non examinés en Autriche. L’historien a constaté qu’Asperger avait renvoyé plusieurs cas d’enfants souffrant de handicaps profonds à la célèbre clinique Am Spiegelgrund, qui aurait géré le programme d’euthanasie des enfants conçu par le Troisième Reich conformément à l’idéal nazi de « l’hygiène raciale ». Cette dernière théorie exigeait l’élimination de toute vie considérée comme indigne d’une vie ou d’un «fardeau» pour la société de quelque manière que ce soit, y compris les personnes handicapées et plus tard, les juifs et les non-aryens.

Depuis la publication de l’article de Czech, beaucoup ont exigé que l’utilisation du terme «syndrome d’Asperger» soit progressivement supprimée car il est non seulement médicalement inexact, mais a également des connotations plus profondes et racistes.

Pourquoi Elon Musk a-t-il de la haine?

Alors que Musk a reçu l’amour de nombreuses personnes atteintes de TSA pour une représentation croissante des personnes handicapées à la télévision américaine aux heures de grande écoute, beaucoup se sont demandé comment le génie de la technologie et la deuxième personne la plus riche du monde ne savaient pas mieux que d’utiliser le mot Asperger à l’écran.

Des chiffres qu’Elon Musk identifierait davantage avec le terme obsolète «aspergers» (qui n’est plus un diagnostic dans le dsm, tout est TSA, aspergers a été nommé pour un nazi qui a séparé les autistes «utiles» du reste d’entre nous, en afin de ne sauver que les bons des camps) .— Noor ☭ Nug Bug (@MuslimMissWorld) 9 mai 2021

dieu pouvons-nous juste s’il vous plaît arrêter d’utiliser le mot asbergers qui était littéralement un mec nazi hé Elon vous venez de ramener le discours de 8 ans pour le reste d’entre nous, vous piquez! (appelez-le simplement autisme, et si je vois quelqu’un essayer de le faire) transformer Elon Musk en une « icône autiste » je vais crier) – Jupiter; Démon, Streamer (@jupiterfromhell) 9 mai 2021

Mais là encore, c’est Elon Musk, l’homme qui a publiquement saccagé les droits syndicaux, répandu la désinformation sur les coronavirus et ridiculisé le non-genre des pronoms sur les réseaux sociaux, où il est à la fois aimé et détesté par des millions d’utilisateurs.

