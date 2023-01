Elon Musk au tribunal : Ce n’est pas parce que je tweete quelque chose que les gens y croient

Elon Musk, directeur général de Tesla Inc, a déclaré vendredi que les investisseurs ne réagissaient pas toujours à ses messages Twitter comme il s’y attendait, se défendant dans un procès pour fraude sur son tweet de 2018 selon lequel il avait des fonds pour privatiser le constructeur de voitures électriques.

Le témoignage de Musk a commencé par des questions sur son utilisation de Twitter, la plateforme de médias sociaux qu’il a achetée en octobre. Il l’a qualifié de moyen de communication le plus démocratique, mais a déclaré que ses tweets n’affectaient pas toujours l’action Tesla comme il l’avait prévu.

“Ce n’est pas parce que je tweete quelque chose que les gens y croient ou agiront en conséquence”, a déclaré Musk au jury du tribunal fédéral de San Francisco.

Musk a témoigné pendant moins de 30 minutes avant l’ajournement du tribunal jusqu’à lundi et il n’a pas été interrogé sur son tweet de 2018 selon lequel il envisageait de privatiser Tesla et qu’il avait “un financement garanti”.

Il devrait expliquer pourquoi il a insisté sur le fait qu’il avait le soutien d’un investisseur saoudien pour privatiser Tesla, ce qui ne s’est jamais produit, et s’il a sciemment fait une déclaration matériellement trompeuse avec son tweet.

L’affaire est un rare procès en recours collectif en matière de valeurs mobilières et les plaignants ont déjà franchi des obstacles juridiques importants, le juge américain Edward Chen ayant statué l’année dernière que le poste de financement de Musk était mensonger et imprudent.

Les actionnaires ont allégué que Musk avait menti lorsqu’il avait envoyé le tweet, coûtant des millions aux investisseurs.

Musk, vêtu d’un costume sombre sur une chemise boutonnée blanche, parlait doucement et d’une manière parfois perplexe, un contraste avec son témoignage combatif occasionnel lors de procès antérieurs.

Musk a décrit les difficultés rencontrées par la société au moment où il a envoyé le tweet “financement sécurisé”, y compris les paris des vendeurs à découvert sur la chute des actions.

“Une bande de requins à Wall Street voulait que Tesla meure, très mal”, a-t-il déclaré, décrivant les vendeurs à découvert, qui profitent lorsque le prix d’une action baisse.

Il a dit que les vendeurs à découvert fabriquent de fausses histoires et que la pratique devrait être rendue illégale.

Les actions de Tesla ont terminé en hausse d’environ 5 % à 133,42 $.

Plus tôt vendredi, l’investisseur de Tesla, Timothy Fries, a déclaré au jury qu’il avait perdu 5 000 dollars en achetant des actions de Tesla après que Musk ait envoyé le tweet, ce qui a déclenché des fluctuations volatiles des actions de Tesla.

Fries a déclaré que “le financement obtenu” signifiait pour lui qu'”il y avait eu une vérification, un examen critique de ces sources de financement”.

L’avocat de Musk, Alex Spiro, a déclaré mercredi au jury dans sa déclaration liminaire que Musk pensait qu’il avait un financement de bailleurs de fonds saoudiens et qu’il prenait des mesures pour concrétiser l’accord. Craignant des fuites dans les médias, Musk a tenté de protéger “l’actionnaire ordinaire” en envoyant le tweet, qui contenait des “inexactitudes techniques”, a déclaré Spiro.

Guhan Subramanian, professeur à la Harvard Law School, a déclaré au jury que le comportement de Musk en 2018 était “sans précédent” et “incohérent” en termes de structuration d’un accord d’entreprise parce qu’il a rendu public son intention sans analyse financière ou juridique appropriée.

Un jury de six hommes et trois femmes décidera si le tweet a artificiellement gonflé le cours de l’action de Tesla en jouant sur l’état du financement de l’accord, et si oui, de combien.

Les accusés comprennent des directeurs actuels et anciens de Tesla, qui, selon Spiro, avaient des motifs “purs” dans leur réponse au plan de Musk.