Elon Musk assigne à comparaître l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a assigné à comparaître son ami et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, dans le cadre d’un effort pour se retirer de son accord de 44 milliards de dollars américains pour acquérir la société que Dorsey a aidé à fonder, selon des documents judiciaires.

Twitter et Musk se dirigent vers un procès le 17 octobre dans le Delaware qui devrait déterminer si Twitter peut ou non forcer le milliardaire à procéder à l’acquisition.

Twitter a assigné à comparaître une foule d’investisseurs et d’entrepreneurs technologiques liés à Musk, dont l’éminent capital-risqueur Marc Andreessen et David Sacks, le directeur de l’exploitation fondateur de PayPal.

Musk a affirmé que Twitter n’avait pas fourni d’informations adéquates sur le nombre de faux comptes Twitter, ou “spam bot”, et qu’il avait enfreint ses obligations en vertu de l’accord en licenciant des cadres supérieurs et en licenciant un nombre important d’employés.

L’équipe de Musk s’attend à ce que plus d’informations sur les numéros de bot soient révélées lors du processus de découverte du tribunal de première instance, lorsque les deux parties doivent remettre des preuves.

Twitter dit que Musk a des remords de l’acheteur

Twitter affirme que les raisons pour lesquelles Musk a reculé ne sont qu’une couverture pour les remords de l’acheteur. Peu de temps après que Musk ait accepté de payer 38 % de plus que le cours de l’action de Twitter, le marché boursier a trébuché et les actions du constructeur de voitures électriques Tesla, où réside la majeure partie de la richesse personnelle de Musk, ont perdu plus de 100 milliards de dollars US de leur valeur.

L’assignation a été signifiée la semaine dernière. Il demande à Dorsey des documents et des communications liés à l’acquisition, ainsi que des informations sur l’effet des faux comptes ou des spams sur les activités de Twitter et sa mesure des utilisateurs actifs quotidiens.

Un avocat représentant Dorsey n’a pas immédiatement répondu à un message pour commentaires lundi.