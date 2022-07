Elon Musk après que sa photo torse nu de Grèce ait fait exploser Internet

Un tweet d’Elon Musk ou une photo du grand patron de Tesla suffisent à créer le buzz sur les réseaux sociaux. Et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque des photos de lui se prélassant au soleil torse nu sur ce qu’est un yacht en Grèce ont fait surface sur Twitter. Il a cassé Internet. Mais devinez quoi ? Musk, comme d’habitude, a eu la réponse la plus cool à l’agitation autour de ses photos torse nu. Dans les clichés désormais viraux, on voit le PDG de SpaceX passer du temps libre sur un yacht coûteux nommé Zeus, flottant dans la mer Égée. Les photos, provenant de Page Six, montrent Musk prenant un bain de soleil sur le yacht après avoir plongé dans l’eau.

L’une des photos montre Musk, qui porte un maillot de bain noir, arrosé par son entreprise sur le yacht, le PDG d’Endeavour, Ari Emmanuel. Une autre photo montre Musk en train de sécher avec une serviette, suivie d’une autre qui montre le propriétaire de Tesla en train de siroter une boisson froide.

Regarde:

Elon Musk torse nu en vacances à Mykonos sur un yacht de luxe https://t.co/xH4luUMTgr pic.twitter.com/j4N21y5wWT – Page Six (@PageSix) 18 juillet 2022

https://pagesix.com/2022/07/18/shirtless-elon-musk-vacations-in-mykonos-on-luxury-yacht/

En l’espace d’une journée, Musk est tombé sur les images virales après qu’un utilisateur avec une poignée nommée Teslaconomics a partagé les images et dans la légende, a écrit: “F ** k yeah. J’ai mon argent derrière cet homme.

L’utilisateur de Twitter a également partagé une capture d’écran montrant comment les médias ont couvert les photos torse nu d’Elon Musk.

Réagissant au Tweet de l’utilisateur, Musk a écrit de façon hilarante : « Hahaha putain, peut-être que je devrais enlever ma chemise plus souvent… libère le pincement ! Il a mentionné qu’il était “déjà de retour à l’usine”.

Haha putain, peut-être que je devrais enlever ma chemise plus souvent… libérez le pincement !!

(déjà de retour à l’usine d’ailleurs) – Elon Musk (@elonmusk) 18 juillet 2022

Le voyage de Musk à Mykonos est révélé au milieu de la bataille juridique dans laquelle Musk est engagé avec Twitter. La plateforme de micro-blogging a déposé une plainte contre Musk pour avoir renoncé à l’acquisition de 44 milliards de dollars.

Twitter affirme que Musk tente de faire échouer l’accord vu la détérioration de la valeur marchande de la part de Twitter et que l’acquisition ne sert plus ses intérêts. Maintenant, avec le procès, Twitter tente de conclure l’accord et le procès devant le tribunal commencera le 19 septembre.

