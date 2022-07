Elon Musk applaudit le procès de Twitter pour un accord de 44 milliards de dollars

Twitter se précipitait au tribunal après “une chasse au trésor de deux mois de retards, de goulots d’étranglement techniques, de réponses évasives et, finalement, de refus”, ont déclaré les avocats de M. Musk dans le dossier. Ils ont ajouté que Twitter essayait de “dissimuler la vérité” sur les faux comptes sur le service, un problème que M. Musk a placé au cœur de son désir de se retirer de l’accord.

Elon Musk a accusé vendredi Twitter de l’avoir trompé sur son service, d’obscurcir les faits et de ne pas l’avoir informé des changements de direction, dans sa première réponse officielle au procès de l’entreprise visant à le forcer à conclure une acquisition de 44 milliards de dollars du service de médias sociaux.

Le dépôt légal de M. Musk était une réprimande énergique des accusations de Twitter selon lesquelles il tentait de mettre injustement fin à l’acquisition. Dans son procès cette semaine, Twitter a déclaré que M. Musk avait “sciemment, intentionnellement, volontairement et matériellement violé” son accord d’achat de la société en affirmant à tort qu’il n’obtenait pas d’informations sur la prévalence de faux comptes sur le service.

La bataille juridique qui s’ensuit promet d’être laide et prolongée. Les allers-retours entre les deux parties s’étaient déjà intensifiés pendant des semaines avant d’atterrir devant le tribunal. M. Musk a fait des commentaires acérés sur la société et a fréquemment remis en question la prévalence de faux comptes sur la plate-forme. Les faux comptes sont utilisés pour diffuser du spam ou manipuler le service de Twitter en stimulant faussement les tendances, et sont souvent automatisés plutôt que gérés par de vraies personnes.

À un moment donné, M. Musk a tweeté que l’accord avec Twitter était suspendu. Ses actions ont coïncidé avec une baisse de la valeur des actions technologiques, y compris celles de Tesla, le constructeur de voitures électriques que M. Musk dirige et qui est la principale source de sa richesse.

Twitter a affirmé avoir travaillé avec M. Musk pour conclure l’accord et a l’intention de mener à bien la vente. Dans l’accord, Twitter et M. Musk ont ​​une clause dite de performance spécifique qui permet à l’entreprise d’intenter une action en justice pour forcer l’accord, tant que la dette que le milliardaire a contractée pour l’acquisition est en place.