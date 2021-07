Elon Musk appelle une photo avec Richard Branson avant son vol Virgin ‘Brutal’

Il semble que quelques milliardaires du monde entier partagent leur enthousiasme pour l’espace et les voyages spatiaux. Cela était assez évident à travers un tweet publié par le milliardaire britannique Richard Branson le 11 juillet, juste avant son vol spatial historique. Branson a posté une photo avec le fondateur de SpaceX, Elon Musk, le matin de son vol spatial alors qu’il avait tweeté : « Un grand jour à venir. Idéal pour commencer la matinée avec un ami. Se sentir bien, se sentir excité, se sentir prêt.

La photo montrait Musk et Branson dans ce qui ressemblait à la cuisine de la maison. Plus que les deux milliardaires qui posaient sur la photo, ce qui a attiré l’attention des internautes, ce sont les armoires de cuisine. L’écrivain et productrice Kelsea Bauman-Murphy s’est demandé dans l’un de ses tweets : « Avoir des milliards de dollars et ces armoires ? À quoi ça sert? » Kelsea a critiqué les armoires en bois à l’arrière-plan dans une série de tweets alors qu’elle ajoutait un autre tweet au fil de discussion : « Comment pouvez-vous vous soucier de l’espace lorsque vous ne pouvez même pas gérer le sh ** juste au-dessus du sol ? »

comment pouvez-vous vous soucier de l’espace quand vous ne pouvez même pas gérer la merde juste au-dessus du sol ???— Kelsea Bauman-Murphy (@preachy_spice) 12 juillet 2021

Certains utilisateurs ont même observé les pieds nus de Musk sur la photo, comme le disait un commentaire sur le tweet de Kelsea : « Je ne peux pas non plus me permettre de chaussettes. » L’émission Netflix Bobby Berk de Queer Eye, qui transforme les maisons des gens dans la série, était également d’accord avec Kelsea lorsqu’il a commenté: « C’est littéralement la première chose à laquelle j’ai pensé en voyant cette photo. »

Je ne peux pas me permettre des chaussettes non plus 🤣— Darth ⚫️⚪️⚫️⚪️ (@DarthHod354) 18 juillet 2021

Littéralement la première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu cette photo 😂— Bobby Berk (@bobbyberk) 14 juillet 2021

Il semble que Musk ait également vu le tweet de Kelsea, avec toute la traction que son tweet recevait. Le 14 juillet, Musk a posté un commentaire sur le tweet de Kelsea et a expliqué: « C’était la maison de location de Richard, ce qui est bien dans l’ensemble, mais je suis d’accord en ce qui concerne les armoires haha. » Le fondateur des automobiles Tesla a également écrit : « Il était 3 heures du matin, le jour du vol. Je ne m’attendais pas à ce que cette photo brutale de moi soit publiée, mais bon.

C’était la maison de location de Richard, ce qui dans l’ensemble est super, mais je suis d’accord en ce qui concerne les armoires haha. Il était 3 heures du matin, jour du vol. Je ne m’attendais pas à ce que cette photo brutale de moi soit publiée, mais bon. — Elon Musk (@elonmusk) 14 juillet 2021

Après Branson, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, s’attachera mardi au vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin pour voyager dans l’espace au cours d’un voyage de 11 minutes. Musk a également prévu de faire de même et de faire le voyage très haut.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici