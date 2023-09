Elon Musk appelle à la création d’un département fédéral de l’IA après le sommet de Capitol Hill

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a appelé à la création d’un département fédéral de l’IA lors d’une conversation avec des journalistes à la suite d’un sommet de Capitol Hill réunissant des dirigeants technologiques, des activistes et des chercheurs de haut niveau.

Musk est arrivé au Capitole dans une Tesla noire mercredi matin pour partager ses réflexions avec le Congrès et d’autres dirigeants technologiques, notamment le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le PDG de Google, Sundar Pichai. Musk a déjà déclaré que l’intelligence artificielle non contrôlée présentait un risque grave pour l’humanité et a réitéré cette position dans ses commentaires mercredi.

« Je pense que cette réunion pourrait entrer dans l’histoire comme étant importante pour l’avenir de la civilisation », a déclaré Musk aux journalistes après le sommet. Le développement de l’IA, a poursuivi le milliardaire, « est potentiellement dangereux pour tous les humains, partout dans le monde ».

Musk a exprimé son optimisme quant à la réunion, affirmant qu’il semblait y avoir un « fort consensus ». Musk pensait qu’il était probable que le département fédéral de l’IA puisse fonctionner de la même manière que la Federal Aviation Administration ou la Securities and Exchange Commission, ajoutant que ceux qui se trouvaient dans l’espace devaient être « proactifs tout en étant réactifs ».

Musk a lancé en juillet sa propre société d’IA, xAI. Il y a eu peu de nouvelles au sein de l’entreprise, mais Musk a fait des déclarations publiques répétées selon lesquelles le développement de l’IA devait être doté de solides garde-fous.