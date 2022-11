Elon Musk annule l’interdiction de Kanye West, les comptes Twitter d’Andrew Tate provoquent un tollé

Elon Musk a jeté deux autres points de controverse dans la pile enflammée de désaccords que Twitter a été depuis sa prise de contrôle. Peu de temps après avoir restauré le compte Twitter de Donald Trump, Musk a débloqué les comptes de Kanye West (maintenant Ye) et Andrew Tate. « Tester… Tester… Voir si mon Twitter est débloqué », a tweeté Kanye. Musk a répondu : « Ne tuez pas ce que vous détestez… Sauvez ce que vous aimez ». D’un autre côté, Tate a tweeté : « J’ai décidé de m’envoler pour l’État défaillant de Californie, d’entrer dans le QG de Twitter et de dire à @elonmusk qu’il est une légende. En chemin.”

Le compte de Kanye avait été interdit en octobre après qu’il ait posté un tweet sur le fait d’aller “death con 3 on JEWISH PEOPLE”. Tate, qui a été sévèrement critiqué pour ses commentaires incendiaires et misogynes sur Internet, avait été banni de Twitter en 2017. Il était également supprimés d’Instagram, Facebook et TikTok plus tôt cette année.Les deux étaient parmi d’autres personnes dont les comptes Twitter ont été rétablis, comme Jordan Peterson, Kathy Griffin et Babylon Bee.

Le retour de Kanye West et Andrew Tate, qui ont tous deux reçu un contrecoup massif ces derniers mois, a provoqué un tollé parmi les utilisateurs de Twitter.

Elon a accueilli Kanye à bras ouverts après que le rappeur ait passé le mois dernier à faire des tirades antisémites et que des reportages aient été publiés sur son obsession de plusieurs années pour Hitler, et Kanye s’est immédiatement remis à la pêche à la traîne antisémite. Qu’avons-nous appris ? pic.twitter.com/ufRP68bnxJ– Jacob Rubashkin (@JacobRubashkin) 20 novembre 2022

Dieu. Andrew Tate, Kanye, Trump et Libs de TikTok sont réintégrés. Elon n’est vraiment qu’un fan du terrorisme et du sectarisme d’extrême droite.— Nathan Anderson (@deimosremus) 20 novembre 2022

tellement fou que le truc d’Elon est la “liberté d’expression”, puis ramène Jordan Peterson, Andrew Tate, Kanye et Trump, des gens qui ont été fermés pour avoir répandu la haine et la désinformation ??? ce monde est un putain de cauchemar— lain .•* (@robolain) 20 novembre 2022

Donald Trump, Jordan Peterson, Kanye West et Andrew Tate ont tous été bannis de Twitter grâce à Elon Musk. Il ne s’agit pas de liberté d’expression – il s’agit d’hommes violents ayant des plateformes où ils peuvent répandre la haine et influencer la prochaine génération de jeunes garçons et les hommes.— Kaleidoscope News (@kaleidoscope_au) 20 novembre 2022

Pendant ce temps, Musk continue de tweeter des mèmes.

