Elon Musk annonce qu’il quittera ses fonctions de PDG de Twitter. Il n’a pas nommé de remplaçant.

Elon Musk vient d’annoncer que, dans six semaines, il quittera ses fonctions de PDG de Twitter. Mais si vous pensez que cela signifie que l’histoire Elon-Twitter est terminée, ne retenez pas votre souffle.

Musc annoncé jeudi qu’il a choisi sa remplaçante en tant que directrice générale de Twitter et de sa société mère, X, et qu’elle commencera dans environ six semaines. C’est le calendrier le plus concret qu’il ait établi concernant son plan de succession depuis décembre de l’année dernière, lorsqu’il a confirmé pour la première fois qu’il finirait par se retirer. Mais Musk sera toujours l’unique propriétaire de Twitter, et à moins qu’il ne vende l’entreprise – ou une part majoritaire de celle-ci – le milliardaire garde toujours le contrôle.

On ne sait pas encore qui remplacera Musk. Quelques initiés des médias ont deviné qu’il pourrait s’agir de Linda Yaccarino, responsable de la publicité chez NBCUniversal, qui a publiquement défendu Musk et l’a récemment interviewé lors d’une grande conférence sur la publicité. Yaccarino n’a pas répondu à une demande de commentaire. À ce stade, tout le monde peut encore deviner.

Je suis ravi d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour X/Twitter. Elle commencera dans ~6 semaines ! Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops. – Elon Musk (@elonmusk) 11 mai 2023

Peu importe qui remplace Musk, on ne sait pas quel pouvoir réel le nouveau PDG de Twitter pourrait avoir. Même s’il suit ce plan et abandonne son poste de PDG – cela n’est pas du tout garanti jusqu’à ce que cela se produise – la propriété de Musk sur Twitter signifie qu’il peut essentiellement embaucher ou licencier un nouveau PDG à sa guise. Étant donné que Twitter est désormais une entreprise privée, Musk n’a pratiquement aucune responsabilité extérieure de la part d’un conseil d’administration indépendant pour remettre en question ses décisions.

Dans un tweet annonçant le changement de direction, Musk a déclaré qu’il « deviendrait président exécutif et directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops ». Ces rôles représentent toujours une part importante des opérations de l’entreprise. Ainsi, alors que Musk pourrait décider de donner à un nouveau PDG le contrôle de certaines parties des activités quotidiennes de Twitter, le contrôle auquel il renonce est entièrement à sa discrétion.

En d’autres termes, les critiques de Musk peuvent se réjouir à l’idée d’une nouvelle personne en charge de Twitter, mais il n’est pas garanti que quelque chose changera, même avec quelqu’un de nouveau au sommet.

« Il gère les produits et la technologie pour une société de logiciels à 100 %. De quoi le PDG est-il responsable : ne pas payer les vendeurs ? » Jason Goldman, ancien membre du conseil d’administration de Twitter et premier chef de produit, a déclaré à Vox dans un texte.

Dans le passé, Musk était prêt à abandonner une partie du pouvoir dans ses autres sociétés, notamment SpaceX et Tesla. Des dirigeants comme Gwynne Shotwell, COO de SpaceX, dirigent l’entreprise au jour le jour.

Mais il peut être plus facile pour Musk d’accepter ses limites lorsqu’il s’agit de gérer au jour le jour le lancement de fusées dans l’espace ou la construction de voitures qu’avec Twitter. Musk a décrit l’utilisation de Twitter, bien qu’il s’agisse d’une « expérience douloureuse », comme étant un défi relativement plus facile – et qu’il pense pouvoir maîtriser en éliminant les bots, en ajoutant plus de contenu payant et en autorisant un plus large éventail de voix sur la plate-forme. Et que vous soyez d’accord ou non avec ses valeurs « extrémistes de la liberté d’expression », il est clair que Musk a des opinions bien arrêtées sur la façon de gérer une entreprise de médias sociaux. Maintenant, plus d’un an après son offre initiale pour acheter Twitter, Musk n’a donné aucune indication que cela a changé.

Donc, si Musk n’est pas prêt à abandonner le pouvoir sur Twitter, pourquoi choisir un nouveau PDG ?

Une responsabilité professionnelle que Musk n’a pas dire qu’il continuerait à diriger est la publicité – un domaine où il a eu du mal et où un directeur de publicité chevronné, comme Yaccarino, pourrait aider. Un nouveau PDG pourrait améliorer l’image de Twitter auprès des principaux annonceurs, dont beaucoup ont quitté ou réduit la plate-forme en raison de la volatilité perçue de Musk.

Un nouveau PDG donnerait un nouveau visage à la marque Twitter et attirerait l’attention sur quelqu’un d’autre que Musk et ses bouffonneries. Mais ne vous attendez pas à ce que Musk quitte Twitter de si tôt.