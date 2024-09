Elon Musk annonce qu’il donnera un enfant à Taylor Swift dans un message bizarre après le soutien de Harris

Ligne supérieure

Elon Musk, le milliardaire propriétaire de X et fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a fait une poste bizarre s’en prenant à Taylor Swift peu de temps après qu’elle ait apporté son soutien très attendu à la vice-présidente Kamala Harris, déclarant qu’il « te donnerait un enfant et protégerait tes chats avec ma vie », attirant les moqueries de X.

Elon Musk a publié un message étrange visant Taylor Swift peu de temps après qu’elle ait soutenu le vice-président … [+] Kamala Harris. (Photo de Marc Piasecki/Getty Images) Getty Images

Faits essentiels

Le message de Muskréalisée à 00h46 HAE, a déjà été vue plus de 39 millions de fois et aimée plus de 200 000 fois mercredi matin. Bien qu’il ne soit pas clair à quoi Musk faisait référence, sa promesse de « protéger » les chats de Swift pourrait faire référence à de fausses allégations selon lesquelles des immigrants haïtiens auraient mangé des animaux de compagnie à Springfield, dans l’Ohio, qui sont devenues virales et ont été reprises par MuscTrump et son colistier, le sénateur JD Vance, républicain de l’Ohio. La police de Springfield, dans l’Ohio, a déclaré à Forbes qu’il n’y avait eu « aucun rapport crédible » d’animaux domestiques blessés ou mangés, mais les partisans de Trump sur les réseaux sociaux ont utilisé le problème comme un cri de ralliement, décrivant l’ancien président comme un sauveur des chats de compagnie. Le tweet de Musk pourrait également faire référence au message de Swift : elle a posté son soutien mardi soir avec une photo d’elle tenant son chat, signée « Taylor Swift, Childless Cat Lady » — une pique à Vancequi avait auparavant critiqué les démocrates en les qualifiant de « dames à chats sans enfants ». Musk a publié d’autres messages en soutien à Trump après le débat, y compris un dans lequel il allégué les modérateurs du débat ont été injustes envers Trump et un autre où il revendiqué « Nous n’atteindrons jamais Mars si Kamala gagne. »

Critiques en chef

Musk a été rapidement critiqué en ligne. publier sur Xaimé plus de 132 000 fois, a condamné le message d’Elon Musk comme « peut-être l’un des messages les plus effrayants de tous les temps ». Le streamer Twitch de gauche populaire Hassan Piker a recueilli près de 40 000 mentions « J’aime » sur un post qualifiant Musk de « sale morceau de merde », tandis que Brett Meiselasfondateur de l’entreprise de médias de gauche Meidas Touch, a récolté 35 000 mentions « J’aime » en déclarant qu’Elon Musk « dire à Taylor Swift qu’il va la mettre enceinte est un comportement extrêmement bizarre et effrayant ».

Actualités Peg

La pop star milliardaire Swift a soutenu Harris après de nombreuses spéculations de la part des électeurs et des médias sur sa participation à la course. Swift a qualifié Harris de « leader doué et stable » dans un Publication Instagram Elle a déclaré à ses 283 millions d’abonnés peu après le débat présidentiel de mardi, qu’elle pensait que « nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos ».

Tangente

Swift est restée largement à l’écart de la politique pendant une grande partie de sa carrière, bien qu’elle ait soutenu le président Joe Biden en 2020 et ait déjà apporté son premier soutien politique au démocrate Phil Bredesen plutôt qu’à la républicaine Marsha Blackburn lors de la course au Sénat de 2018 dans le Tennessee. Vote.org a déclaré que les déclarations politiques de Swift ont provoqué des pics dans les inscriptions électorales, avec près de 65 000 inscriptions parmi les électeurs âgés de 18 à 29 ans enregistrées dans les 24 heures suivant son soutien en 2018.

Contexte clé

Elon Musk est devenu un fervent partisan de Trump à l’approche de l’élection présidentielle de 2024. La personne la plus suivie sur X, Elon Musk promeut fréquemment la rhétorique de droite auprès de ses 197 millions d’abonnés, et il a déclaré au Wall Street Journal signalé en juillet il prévoit de contribuer 45 millions de dollars par mois au pro-Trump America PAC (le milliardaire a nié le rapport mais a reconnu qu’il faisait des dons de « niveau inférieur »). Elon Musk interviewe Trump Lors d’une conversation sur X en août, Trump a déclaré la semaine dernière que s’il gagnait, Musk avait accepté de diriger une « commission d’efficacité gouvernementale chargée de mener un audit financier et de performance complet de l’ensemble du gouvernement fédéral ».

Évaluation Forbes

Selon Forbes, la fortune d’Elon Musk s’élève à 248,7 milliards de dollars mercredi matin, ce qui fait de lui l’homme le plus riche du monde. Une grande partie de sa fortune provient de ses participations dans Tesla et SpaceX, et il détient également environ 74 % de X. La fortune de Swift est estimée à 1,3 milliard de dollars. Elle est devenue milliardaire en octobre 2023, devenant ainsi la première musicienne à figurer dans ce classement uniquement grâce à ses chansons et ses performances.

