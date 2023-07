Elon Musk annonce la société d’intelligence artificielle xAI

Propriétaire de Twitter et PDG de Tesla Elon Musk a annoncé une nouvelle société d’intelligence artificiellexAI.

« Annoncer la formation de @xAI pour comprendre la réalité », a tweeté Musk mercredi. Le Site Web xAI ajoute que l’objectif de l’entreprise est de « comprendre la vraie nature de l’univers ».

xAI a tweeté une seule fois jusqu’à présent, pour demander : « Quelles sont les questions sans réponse les plus fondamentales ? »

Une équipe de 12 personnes, dont Musk, a été annoncée comme travaillant pour xAI. Ils disent avoir de l’expérience avec OpenAI, DeepMind, Google Research, Microsoft Research et Tesla. Ils sont également conseillés par le directeur de l’association Centre pour la sécurité de l’IA.

L’équipe xAI organisera un chat Twitter Spaces le vendredi 14 juillet, où ils pourraient parler de ce que l’entreprise va faire exactement.

L’annonce fait suite au dépôt par Musk d’une demande d’incorporation d’une société d’IA plus tôt cette année après des rapports il envisage de créer un rival ChatGPT.

Le GPT-4 d’OpenAI a été lancé à la mi-mars. Il s’agit de la dernière version du grand modèle de langage qui alimente le chatbot ChatGPT AI, qui, entre autres, est suffisamment avancé pour réussir l’examen du barreau. En février, Microsoft est entré dans le domaine des chatbots AI avec Bing, qui utilise ChatGPT, et son rival Google a finalement suivi avec AI Bard. Le géant chinois Alibaba a également dévoilé un rival ChatGPT avec des capacités à la fois chinoises et anglaises.

CNET a décomposé ChatGPT ainsi que Bing et Google Bard pour déterminer lequel est le plus utile.

Malgré l’annonce de sa propre société d’IA, Musk faisait partie des plus de 1 000 techniciens qui ont signé une lettre ouverte en mars exhortant les laboratoires à faire une pause d’au moins six mois dans le développement de l’IA en raison des « risques profonds » pour la société des moteurs d’IA de plus en plus performants. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et le PDG de DeepMind, Demis Hassabis, ainsi que d’autres scientifiques et personnalités notables, ont également signé une déclaration mettant en garde contre les risques de l’IA en juin. Et Microsoft a publié en mai un rapport de 40 pages indiquant qu’une réglementation de l’IA est nécessaire pour garder une longueur d’avance sur les risques potentiels et les mauvais acteurs.

