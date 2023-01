Elon Musk annonce la fonctionnalité “Traduire et recommander” pour Twitter

Le PDG de Twitter, Elon Musk, a fait preuve d’un vif dévouement à l’amélioration de l’expérience Twitter depuis le début de la nouvelle année au moins. Environ quinze jours après avoir annoncé qu’il y aura une nouvelle fonctionnalité dans le cadre d’une grande refonte de l’interface utilisateur (UI) du site Web de microblogging, Musk a annoncé son intention d’améliorer l’option de tweets recommandés. Dans un tweet publié le samedi 21 janvier, le milliardaire a déclaré que Twitter traduirait et recommanderait les tweets d'”autres” pays.

“Dans les mois à venir, Twitter traduira et recommandera des tweets incroyables de personnes d’autres pays et cultures”, lit-on dans son tweet. Il semble probable qu’il parle de pays non anglophones lorsqu’il dit “autres pays”.

Dans les mois à venir, Twitter traduira et recommandera des tweets incroyables de personnes d’autres pays et cultures – Elon Musk (@elonmusk) 21 janvier 2023

Musk semble avoir été motivé par ce qui se dit sur le site dans des pays comme le Japon. Il l’a mentionné en développant l’idée dans la section des réponses de son propre tweet.

“Il y a des tweets épiques dans d’autres pays tous les jours (le Japon en particulier)”, a-t-il écrit avant d’expliquer que Twitter traduira d’abord les tweets, puis les recommandera aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts.

Il y a eu une réaction largement positive à la fonctionnalité proposée. Appréciation, suggestions, aussi une petite critique, ont déjà fait leur chemin dans la section des réponses.

Le 8 janvier, le chef de Twitter a fait des annonces dans le même sens, déclarant que les utilisateurs pourraient bientôt s’attendre à une fonctionnalité leur permettant de balayer vers la gauche ou la droite et de basculer entre les tweets recommandés et suivis. Il avait dit à l’époque que ces mises à niveau faisaient partie d’une refonte beaucoup plus importante de l’interface utilisateur. Un bouton de signet et des tweets longs étaient également en préparation, a-t-il confirmé.

En fait, le tweet épinglé actuel de Musk concerne également une nouvelle fonctionnalité concernant les listes épinglées.

« Utilisez des listes épinglées pour améliorer votre expérience Twitter ! 1. Appuyez sur Listes sur votre page de profil. 2. Créez une liste de comptes à suivre. 3. Appuyez sur l’icône représentant une épingle. Cela vous permet de balayer vers la gauche/droite entre Pour vous, Suivre et Listes”, indique-t-il.

Il reste à voir comment la nouvelle fonctionnalité se déroulera.

