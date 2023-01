Elon Musk annonce des modifications dans l’interface Twitter, voici ce qui va changer

Twitter est sur le point de subir de grands changements dans l’interface et la fonctionnalité de texte long pourrait être déployée début février, a annoncé aujourd’hui le PDG de la plateforme, Elon Musk.

Dans un tweet publié ce matin, M. Musk a énuméré plusieurs changements dans l’interface utilisateur de Twitter qui seront bientôt introduits.

“Faites glisser votre doigt vers la droite/gauche pour passer des tweets recommandés aux tweets suivis plus tard cette semaine. La première partie d’une refonte beaucoup plus importante de l’interface utilisateur. Le bouton de signet (de facto silencieux) sur les détails du Tweet sera déployé une semaine plus tard. Les tweets longs début février “, a-t-il tweeté.

Le PDG de Twitter avait annoncé en novembre que la plate-forme permettrait bientôt aux utilisateurs de publier du texte long dans leurs tweets, qui ont désormais une limite de caractères de 280.

“Twitter ajoutera bientôt la possibilité de joindre du texte long aux tweets, mettant fin à l’absurdité des captures d’écran du bloc-notes”, avait-il déclaré à l’époque.

Les changements annoncés aujourd’hui seront les derniers d’une série de modifications depuis que M. Musk a repris le site de microblogging dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars.

L’activation du texte long dans les tweets a été une question très débattue, beaucoup exigeant la fonctionnalité et d’autres avertissant que Twitter cessera d’être unique si les messages longs sont autorisés.

Ceux qui s’opposent à cette décision soutiennent également que les utilisateurs peuvent actuellement publier en détail en utilisant l’option de fils de discussion et que la suppression du plafond sur les personnages n’est pas nécessaire.