Elon Musk, fondateur de SpaceX et PDG de Tesla Inc., arrive à la cérémonie du prix Axel Springer à Berlin, en Allemagne, le mardi 1er décembre 2020.

Elon Musk animera « Saturday Night Live » de NBC pour la première fois le 8 mai, la longue série de sketchs comiques annoncée ce week-end.

Le PDG de la société automobile Tesla et de la société aérospatiale SpaceX a déjà joué dans des films comme « Iron Man 2 » en 2010 et des émissions de télévision telles que « The Big Bang Theory » en 2015.

La chanteuse Miley Cyrus jouera en tant qu’invitée musicale de l’émission lors de sa sixième apparition à SNL.

L’annonce intervient le même jour que Musk célèbre l’amarrage réussi du vaisseau spatial Dragon de SpaceX à la Station spatiale internationale.

Il est inhabituel, mais pas totalement inconnu, pour quelqu’un du monde des affaires d’héberger SNL. Steve Forbes, par exemple, a animé l’émission en 1996 alors qu’il était candidat à la présidence à l’époque. Donald Trump a accueilli SNL en 2015. Il était également candidat à la présidence à l’époque.

